Terrorverdacht in Oberhausen Möglicherweise Anschlag verhindert

Spezialeinheiten haben zwei Brüder in Duisburg festgenommen. Sie sollen möglicherweise einen Anschlag auf das Einkaufszentrum Centro in Oberhausen geplant haben.

Die Polizei in NRW konnte möglicherweise einen weiteren Anschlag verhindern. Spezialkräfte nahmen in der Nacht in Duisburg zwei Brüder aus dem Kosovo wegen Terrorverdachts in Gewahrsam. Die beiden Männer im Alter von 28 und 31 Jahren stehen im Verdacht, auf das große Einlaufszentrum Centro in Oberhausen, ein Attentat geplant zu haben.

Großeinsatz im Centro

Es werde mit Hochdruck ermittelt, teilte die Einsatzleitung in Essen mit. Unklar ist noch, wie weit die Pläne vorangeschritten und ob womöglich weitere Personen daran beteiligt waren. Dazu werden die beiden Verdächtigen aktuell verhört, auch die Wohnungen der beiden Männer wurden durchsucht.

Von Anis Amri, dem mutmaßlichen Attentäter von Berlin, ist bekannt, dass er ebenfalls eine zeitlang in in der Region gelebt hat. Für eine mögliche Verbindung der Fälle gebe es aber keinerlei Hinweise, so ein Sprecher der Polizei Essen.

Schwer bewaffnete Polizeikräfte

Nach einem Hinweis aus Sicherheitskreisen hatte die Polizei am Donnerstagabend zusätzliche Einsatzkräfte im Bereich des Centro und des angrenzenden Weihnachtsmarktes mobilisiert. Dort patrouillierte verstärkt schwer bewaffnete Polizei, auch zivile Beamte waren im Einsatz.

Wegen des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt in Berlin sind die Sicherheitskräfte in Deutschland, aber auch in anderen westlichen Ländern in besonderer Alarmbereitschaft. Das Centro ist eines der größten Einkaufs- und Freizeitzentren Europas. Auf zwei Etagen sind dort rund 250 Geschäfte vertreten. Trotz der aktuellen Entwicklung soll das Einkaufszentrum an diesem Freitag zu den üblichen Zeiten öffnen.