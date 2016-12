Der Anschlag und die Folgen Gesetze verschärfen - aber wie?

Ohne Pass keine Einreise, schneller abschieben, Nordafrika als sicheres Herkunftsland - drei Tage nach dem Anschlag in Berlin werden die Forderungen nach Konsequenzen konkreter.

Die Fahndung nach dem mutmaßlichen Attentäter von Berlin hält Deutschland in Atem - und macht ratlos. Hat Anis Amri, der in Deutschland geduldet wurde, weil sein Heimatland ihn nicht zurücknehmen wollte, zwölf Menschen auf dem Gewissen? Konnte der 24-jährige Tunesier, der den Behörden als Gefährder und Krimineller bekannt war, observiert wurde und sogar inhaftiert war, im Namen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat in Deutschland morden?

Noch ist nicht erwiesen, ob er der Täter von Berlin ist. Ungeachtet dessen nimmt die politische Debatte über die Ursachen und die Folgen des Attentats Fahrt auf. Während die AfD gewohnt plakativ die Schuld bei der Kanzlerin und ihrer aus rechter Sicht zu liberalen Flüchtlingspolitik sieht und von Verlust der Staatsgewalt spricht, gehen die anderen Parteien sachgerecht an die Beantwortung der drängenden Fragen.

Strikte Einreisekontrollen

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) erneuerte seine Forderung nach Transitzentren, um die Herkunft von Flüchtlingen zweifelsfrei zu klären. Es gebe zu viele Menschen, deren Identität man noch immer nicht kenne, sagt der CSU-Politiker. Viele hätten keine richtigen Ausweispapiere. Bei den Transitzonen stellt sich bislang der Koalitionspartner SPD quer.

Kein Pass, keine Einreise

CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach hatte bereits gestern in der radiowelt bei Bayern 2 in dieselbe Richtung argumentiert. Er forderte: Niemanden mehr einreisen lassen, dessen Identität und Nationalität ungeklärt ist. Er äußerte Zweifel, dass bis zu 70 Prozent der Asylsuchenden ihre Pässe verloren hätten. Seine Vermutung: viele vernichten ihre Dokumente absichtlich, damit sie nicht oder nur schwer abgeschoben werden können.

Sicheres Herkunftsland Tunesien

CDU-Innenexperte Armin Schuster warf SPD und Grünen eine Blockadehaltung in der Frage der sicheren Herkunftsstaaten vor. Die Einstufung nordafrikanischer Staaten wie Tunesien als sicher sei zwingend. "Die Frage ist nicht - lassen wir Menschen ins Land, die Hilfe brauchen. Wer aus Tunesien kommt, flieht nicht vor Krieg."

Abschiebehaft verlängern

Der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Stephan Mayer, forderte eine Verlängerung der Abschiebehaft. Über den gesuchten Amri sagt er: "Er war sogar in Abschiebehaft, musste nach einem Tag wieder entlassen werden." In der Regel können abgelehnte Asylbewerber sechs Monate in Abschiebehaft gehalten werden. Danach kann die Haft um höchstens zwölf Monate verlängert werden. Warum Amri nur einen Tag festgehalten wurde, ist unklar.

Bundesinnenminister De Maizière hatte bereits im Oktober angekündigt, straffällige Asylbewerber schneller zu inhaftieren und abzuschieben. Dazu ging ein Gesetzentwurf in die Ressortabstimmung, nach dem ein Haftgrund der "Gefährdung der öffentlichen Sicherheit" geschaffen werden soll, um islamistische Gefährder künftig in Abschiebehaft nehmen zu können.

SPD: Stammtischgeschwätz

SPD-Vize Ralf Stegner wies die Unionsforderungen zurück. Transitzonen seien mit dem deutschen Asylrecht nicht vereinbar. Und auch die Einstufung der Maghreb-Staaten Tunesien, Algerien und Marokko als sichere Herkunftsländer hätte im Fall des mutmaßlichen Täters von Berlin nicht geholfen, da der Asylbescheid des Tunesiers bereits negativ beschieden worden war. Man brauche ein Rückführungsabkommen, das der Bundesinnenminister aushandeln müsse. Stattdessen sprach sich Stegner sich für mehr Polizeibeamte und einen besseren Datenaustausch in Europa aus.

"Zu glauben, man kann mit ein bisschen Härte und Stammtischgeschwätz etwas bewirken, das ist wirklich großer Unsinn." SPD-Vize Ralf Stegner

Datenaustausch

Auch CDU-Bundesvize Armin Laschet mahnte einen verbesserten Datenaustausch zwischen den Bundesländern an, damit sich Gefährder wie Amri nicht der Kontrolle entziehen könnten. Die Behörden von Bund und Ländern arbeiten aber bereits im Gemeinsamen Terrorabwehrzentrum (GTAZ) in Berlin zusammen - dort wurden auch Informationen über Amri wegen Kontakten in die Islamisten-Szene ausgetauscht. Dennoch konnte Amri untertauchen.

ARD-Terrorismus-Experte Holger Schmidt hat dafür folgenden Erklärung: "Die monatelange Observation ergab keine Beweise, dass er Waffen beschaffen wollte. Die Polizei muss Tag für Tag priorisieren, wer die allergefährlichsten Leute sind. Da hat man wohl die Entscheidung getroffen, dass die Kräfte sinnvoller woanders eingesetzt werden." Laut Bundesinnenministerium gibt es in Deutschland mehr als 500 Gefährder. Ihre lückenlose Überwachung ist finanziell und personell nicht zu gewährleisten.