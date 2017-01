Bayern-Ei-Skandal Anklage gegen Hühnerbaron Stefan Pohlmann

Dazu kommen die Vorwürfe: gefährliche Körperverletzung in 186 Fällen, "vorsätzliches Inverkehrbringen gesundheitsschädlicher Lebensmittel", gewerbsmäßiger Betrug mit einem Schaden von mehr als fünf Millionen Euro sowie "unerlaubtes Betreiben einer Anlage“ und Tierquälerei.

Eier im Karton

BR und SZ deckten 2015 auf, dass Pohlmanns Firma – das Unternehmen Bayern-Ei – 2014 offenbar einen länderübergreifenden Salmonellenausbruch mit Hunderten Erkrankten und mindestens einem Toten ausgelöst hatte. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, der ehemalige Geschäftsführer habe bereits seit Dezember 2013 gewusst, dass seine Betriebe an den niederbayerischen Standorten Aiterhofen und Wallersdorf mit Salmonellen kontaminiert waren. Dennoch habe er rund ein Jahr lang weiter Eier ausgeliefert. Eine Warnung der Öffentlichkeit unterblieb.

Der Unternehmer war im August 2015 zunächst festgenommen worden. Er befindet sich seit 2016 gegen Kaution auf freiem Fuß. Nach einem monatelangen Verkaufsverbot produziert das Unternehmen nun auch wieder Eier.

Pohlmann nicht das erste Mal auf der Anklagebank

Vater und Sohn Pohlmann verlassen das Gericht

Pohlmann stand Mitte der Neunzigerjahre schon einmal vor Gericht, zusammen mit seinem Vater und Ex-Kompagnon Anton Pohlmann, den Tierschützer den „Tierquäler der Nation“ nennen. Damals wurde den beiden vorgeworfen, sie hätten in einem Hühnerstall Nikotin versprühen lassen und einen Arbeiter damit beinahe getötet. Pohlmann senior wurde zu zwei Jahren Haft auf Bewährung und einer Millionenstrafe verurteilt. Stefan Pohlmann kam mit einer Zahlung von 100.000 Mark davon, nachdem sein Vater alle Schuld auf sich genommen hatte. Diesmal droht Pohlmann junior eine mehrjährige Haftstrafe.

Ulrike Scharf

Im Bayern-Ei-Skandal gerieten auch die bayerischen Behörden in die Kritik. Sie hatten schon früh vom Salmonellenbefall bei der Firma Bayern-Ei gewusst. Doch das Unternehmen lieferte damals weiter Hunderttausende Eier aus, sie landeten auf den Tellern Zehntausender Menschen in mehreren Ländern. „Das ist ungefähr so, wie wenn ein Fluss choleraverseucht ist, und ich schicke die Kinder weiter zum Baden in den Fluss“, kommentierte dies ein ausländischer Wissenschaftler, der mit der Aufklärung des Salmonellenausbruchs zu tun hatte.

Scharf: Behörden seien Verantwortung "völlig gerecht" geworden

Dass die Bevölkerung nicht gewarnt wurde, rechtfertigte Verbraucherschutzministerin Ulrike Scharf (CSU) unter anderem damit, dass keine Gefahr für die Verbraucher in Bayern bestanden habe. Die Staatsanwaltschaft allerdings kommt in ihrer Anklage zu dem Schluss, dass nicht nur Menschen im europäischen Ausland, sondern auch 86 Personen in Deutschland erkrankt waren.

Scharf hatte sich in der Sache früh festgelegt: Die Behörden seien ihrer Verantwortung „völlig gerecht“ geworden. Wenig später jedoch suspendierte ihr Ministerium zwei hohe Beamte. Ein Amtstierarzt soll Bayern-Ei vor Betriebskontrollen gewarnt haben. Und einem Mitarbeiter der Regierung von Niederbayern wurde vorgeworfen, dem Unternehmen eine Probeentnahme angekündigt zu haben.