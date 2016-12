Nach Terroranschlag in Berlin Möglicher Komplize von Amri festgenommen

Ermittler des Bundeskriminalamts haben in Berlin eine mögliche Kontaktperson von Anis Amri festgenommen. Der Kontaktmann könnte in den Anschlag eingebunden gewesen sein, heißt es seitens der Bundesanwaltschaft. Der vergangene Woche in Italien erschossene mutmaßliche Attentäter Amri hatte die Rufnummer des Mannes in seinem Handy gespeichert. Es handelt sich den Angaben zufolge um einen 40-jährigen Tunesier.

Razzia bei dem Verdächtigen

Zuvor waren die Wohn- und Geschäftsräume des Mannes durchsucht worden. Den entsprechenden Beschluss dafür hatte die Bundesanwaltschaft am 2. Weihnachtsfeiertag erlassen. Die Ermittlungen dauern an. Bis morgen wird geprüft, ob gegen den Mann Haftbefehl beantragt werden wird.

Anis Amri war am 19. Dezember mit einem LKW in den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gerast: zwölf Menschen kamen ums Leben, 48 wurden verletzt.