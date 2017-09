Angststudie Bayern sind die „westdeutschen Angsthasen“

Die Deutschen haben am meisten Angst vor Anschlägen, aber auch politischer Extremismus und der Zuzug von Ausländern bereitet ihnen Sorge. Dabei haben die Bayern mehr Angst als die Menschen in den anderen westdeutschen Bundesländern.

In der Studie „Die Ängste der Deutschen“ gaben 79 Prozent der Befragten in Bayern an, sich vor Terrorismus zu fürchten. Bundesweit sind es 71 Prozent, die diese Angst haben, und das sei schon ein enorm hoher Wert, sagt Brigitte Römstedt von der R+V-Versicherung, die die Studie in Auftrag gegeben hat.

"Werte über 70 Prozent sind in dieser Studie extrem selten. In einem viertel Jahrhundert genau fünf Mal. Und das war einmal auf dem Höhepunkt der Euro-Schuldenkrise." Brigitte Römstedt, Leiterin des R+V-Infocenters

Die Befürchtung, dass die deutschen Steuerzahler für überschuldete Länder zur Kasse gebeten werden, haben die Befragten immer noch; dieser Aspekt sank aber bei den Angaben im Vergleich zur Befragung im letzten Jahr um sieben Prozentpunkte und belegt mit 58 Prozent nur noch Platz 4.

Junge Menschen haben weniger Angst vor den Folgen der Migration

Extremismus: Ausschreitungen am 07.07.2017 in Hamburg. Der G20-Gipfel fand am 07. und 08. Juli 2017 in Hamburg statt.

Auf dem zweiten Platz im Ängste-Ranking liegt die Sorge vor politischem Extremismus: 62 Prozent gaben sie an, das sind sechs Punkte weniger als letztes Jahr. Ob sich die Angst auf Rechts- oder Linksextremismus bezieht wurde nicht gefragt.

Auch die Sorge, dass es durch den weiteren Zuzug von Ausländern zu Spannungen kommen könnte, ist in Bayern im Vergleich zu den anderen Bundesländern mit 76 Prozent am höchsten. An dritter Stelle nennen die Menschen in Bayern die Angst, die Deutschen und ihre Behörden könnten durch den Flüchtlingszustrom überfordert sein. Bundesweit belegt dieser Aspekt nur Platz 6.

Um vier Prozentpunkte - und damit am meisten - gestiegen ist die Angst vor Naturkatastrophen. 56 Prozent geben sie an – dabei fand die Befragung im Zeitraum von Mitte Juni bis Ende Juli statt, also vor den Hurrikans Harvey und Irma in den USA, dem starken Monsunregen in Indien oder dem Erdrutsch in der Schweiz.

Ähnlich groß (58%) ist die Angst vor Schadstoffen in Nahrungsmitteln. Auch diese Zahl wurde noch vor dem Skandal um Fipronil-verseuchte Eier ermittelt.

Brigitte Römstedt nennt auch die Ängste, die am wenigsten häufig von den Befragten genannt wurden:

"Die Ängste vor Arbeitslosigkeit sind jetzt ganz hinten im Ranking, das hatten wir auch noch nie. Jetzt ist nur noch die Angst vor dem Zerbrechen der Partnerschaft, das traditionelle Schlusslicht unserer Studie, geringer." Brigitte Römstedt, Leiterin des R+V-Infocenters

17 Prozent geben diese Sorge an; vor einer steigenden Arbeitslosigkeit fürchten sich 26 Prozent.

Im bundesweiten Vergleich liegt Bayern auf Platz 3 der Ängstlichen

Ein Polizist mit Maschinenpistole bewacht einen Zugang zum Weihnachtsmarkt an der Gedächniskirche am Breitscheidplatz in Berlin.

Ein Blick auf die Bundesländer zeigt, dass die Menschen in Sachsen-Anhalt, Thüringen und Bayern am ängstlichsten sind. Baden-Württemberg belegt nur noch den vorletzten Platz - das sogenannte Angst-Niveau sank dort seit der Studie vom letzten Jahr um 14 Prozentpunkte; so stark wie in keinem anderen Bundesland. Am wenigsten Angst haben die Berliner - und das trotz des Anschlags vom Breitscheidplatz.

Manfred Schmidt vom Institut für Politische Wissenschaft der Uni Heidelberg, der die Studie begleitet hat, begründet das so:

"Wir beobachten seit Jahr und Tag bei den Befunden über die Berliner Bevölkerung, dass sie „abgebrühter“ sind. Und so ist das ganz offensichtlich auch bei der Sorge, dass der Terrorismus ein Problem ist." Prof. Dr. Manfred Schmidt, Institut für Politische Wissenschaft der Universität Heidelberg

Ganz generell kommt Schmidt zu dem Schluss, dass die meisten Ängste der Deutschen einen realen Kern hätten und die Befragten der Studie in einem, wie er sagt, erstaunlichen Maße auf die politische Großwetterlage reagierten. Sein Fazit lautet deshalb: