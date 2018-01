Nicht nur an Silvester Angriffe auf Polizei und Rettungskräfte nehmen zu

In Berlin wurden an Silvester Retter mit Schusswaffen bedroht, in Leipzig Polizisten mit Steinen und Flaschen beworfen: Die Gewalt gegen Rettungskräfte und Polizisten nimmt zu – auch in Bayern. Und das nicht nur an Silvester, sondern beinahe täglich.

Von: Verena Schälter