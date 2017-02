Digitalkommissar Ansip Wohin er das digitale Europa steuern will

Der bisherige EU-Kommissar für die Digitale Gesellschaft und Wirtschaft, Günther Oettinger, wird neuer Haushaltskommissar. Andrus Ansip, seit 2014 bereits Kommissar für den digitalen Binnenmarkt, übernimmt Oettingers Geschäfte.

Ausrufezeichen Roaming-Wegfall

Mit der Ankündigung, dass die Roaming-Gebühren fürs Telefonieren und im Internet Surfen im Ausland ab 15. Juni nun endgültig wegfallen werden, setzte er diese Woche ein erstes Ausrufezeichen. Was das sogenannte Geoblocking angeht, verfolgt er den Kurs seines Vorgängers weiter - und drückt auch hier aufs Tempo.

So erklärte Ansip nun, dass Online-Inhalte wie zum Beispiel Filme oder Musik, für die Internet-Nutzer in einem EU-Land bezahlt haben, von diesen auch in jedem anderen EU-Land genutzt werden können sollen. Noch in diesem Jahr will der 60-jährige Este diese sogenannte Portabilität von Online-Inhalten durchsetzen, sagte Ansip dem ARD-Studio in Brüssel.

Kann Ansip das Geoblocking beenden?

Das ist keine kleine Aufgabe: Die Sperrung von Online-Inhalten in bestimmten Ländern wird von den Rechteinhabern eingesetzt, um Urheberrechtsverletzungen durch Raubkopien einzudämmen. Außerdem eröffnet es den Unternehmen größere Gewinnmöglichkeiten, da Videos, Musik, E-Books oder Spiele so in jedem Land einzeln vermarktet werden können. Mit einigen Widerständen ist also zu rechnen.

Weiteres wichtiges Thema auf Ansips Agenda sind "Fake News": Falschmeldungen vor allem in sozialen Netzwerken, mit denen versucht wird, die politische Debatte zu beeinflussen. Dabei setzt er vor allem auf Maßnahmen, die Unternehmen wie Google oder Facebook bereits in die Wege geleitet eingeleitet haben. So sind zum Beispiel Kennzeichnungen für wenig vertrauenswürdige Quellen im Gespräch.

EU-Digitalkommissar bleibt "kein Digital Native"

Wie sein Vorgänger Oettinger ist Ansip zwar ebenfalls "kein Digital Native", also auch nicht im digitalen Zeitalter geboren und mit den neuen Medien aufgewachsen. Dennoch scheinen digitale Dienste in seinem Leben eine größere und selbstverständlichere Rolle zu spielen, als beim 64-jährigen Oettinger. So nutzt Ansip nach eigenen Angaben selbstverständlich kostenlose Internettelefonie ins Ausland und kauft viele alltägliche Güter im Internet ein.