Vorwurf der Körperverletzung Weiterer Prozess gegen Angeklagten im NSU-Verfahren

Im NSU-Prozess hat André E. beharrlich geschwiegen - als einziger Angeklagter im Verfahren vor dem Münchner Staatsschutzsenat. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm die Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vor. Schon bald muss sich E., der nicht in U-Haft ist, in einem weiteren Strafprozess verantworten. Wie BR.de exklusiv erfuhr, hat ihn die Staatsanwaltschaft Zwickau wegen Körperverletzung in Tateinheit mit Bedrohung angeklagt.

André E. ist laut Anklage einer der engsten Vertrauten der untergetauchten, mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe gewesen. Bis zuletzt soll er sie unterstützt haben, seine Frau Susann E. war, auch nach Aussage von Zschäpe selbst, deren engste Freundin und Vertraute. André E., der auf seinem Körper ein großes, antisemitisches Tattoo trägt ("Die Jew Die", "Stirb Jude stirb"), hat bisher konsequent von seinem Recht Gebrauch gemacht, als Angeklagter zu schweigen - und so kaum Rückschlüsse auf seine Person zugelassen.

Staatsanwaltschaft in Zwickau wirft E. Körperverletzung vor

Die könnte jetzt, zumindest was seine Einstellung zur Gewalt angeht, ein Strafverfahren im sächsischen Zwickau liefern. Wie das dortige Amtsgericht BR.de auf Anfrage bestätigte, war für nächsten Mittwoch ein Prozess gegen André E. wegen Körperverletzung in Tateinheit mit Bedrohung angesetzt. Am 16. Mai letzten Jahres soll der 37-Jährige in Zwickau einen 18-Jährigen mit den Fäusten geschlagen und mit den Schuhen gegen die Rippen getreten haben. Außerdem soll er den Jugendlichen massiv bedroht haben, wie die Staatsanwaltschaft BR.de gegenüber bestätigte.

"Wenn Du meinen Sohn anfasst, mache ich Dich tot und bringe Dich um." Drohung von André E. laut Staatsanwaltschaft

So schilderte es jedenfalls der Geschädigte damals noch am selben Tag der Polizei. Laut ärztlichem Attest erlitt er schmerzhafte Prellungen und Hämatome an Kopf, Armen und Beinen. Eine ärztliche Behandlung in der Notaufnahme des Krankenhauses war erforderlich. Zeugen für den Vorfall gibt es nicht.

André E. hat Strafbefehl nicht akzeptiert

Laut Gerichtsprecherin soll der 18-Jährige an diesem Tag im Mai zunächst in einen Streit mit dem damals 14 Jahre alten Sohn von E. verwickelt gewesen sein. Danach sei das Opfer zu einem Parkhaus bestellt worden sein - angeblich, um eine Aussprache herbeizuführen. Glaubt man der Anklage, sei dort aber André E. aufgetaucht und habe nicht mit dem 18-Jährigen geredet, sondern ihn gleich körperlich angegriffen. Der Beschuldigte bestreitet die Vorwürfe. Deshalb haben auch er und sein Verteidiger einen Strafbefehl über 40 Tagessätze nicht angenommen. Deshalb muss jetzt die Sache vor dem Amtsgericht Zwickau verhandelt werden. Mit Sicherheit allerdings nicht am nächsten Mittwoch, denn da muss E. wieder im NSU-Prozess erscheinen. Die Justizbehörden in Zwickau haben den Termin abgesetzt müssen jetzt einen neuen finden, der nicht mit dem Verfahren vor dem Münchner Oberlandesgericht kollidiert.