Mutmaßlicher Attentäter von Berlin Amri bei einer Kontrolle in Italien erschossen

Anis Amri wurde gegen drei Uhr in der vergangenen Nacht bei einer Personenkontrolle in Mailand erschossen. Das hat der italienische Innenminister Marco Minniti vor wenigen Minuten in einer Pressekonferenz bestätigt. Es gebe keinen Zweifel an seiner Identität.

Amri soll eine Pistole gezogen und auf einen Beamten geschossen haben. Daraufhin schoss die Polizei zurück. Amri wurde tödlich verletzt. Wie es heißt, wurde er anhand seiner Fingerabdrücke identifiziert.

Identifizierung anhand von Fingerabdrücken

Fingerabdrücke Amris waren auch in dem Lastwagen gefunden worden, der am Montagabend in den Berliner Weihnachtsmarkt gerast war und dort zwölf Menschen tötete und etwa 50 verletzte.

Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe bestätigte, dass sie im Fall Amri in Kontakt zu den italienischen Behörden steht. Bisher könne man die Meldungen über den Tod Amris weder bestätigten noch dementieren. Anis Amri hatte vor der Einreise nach Deutschland jahrelang in Italien gelebt und dort im Gefängnis gesessen.

Amri war nach dem Anschlag wohl noch stundenlang in Berlin

Zuvor hatten die Fahnder mehr darüber herausgefunden, wie Amri die Zeit rund um den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt verbracht hatte. Nach Informationen des rbb wurde Amri wenige Tage vor dem Anschlag und kurz danach von Sicherheitskräften gefilmt. Der Verdächtige sei auf einem Überwachungsvideo zu sehen, das ihn in der Nacht zu Dienstag im Stadtteil Moabit zeige. Ort der Observation sei unter anderem eine Moschee in Berlin gewesen, die als Treffpunkt von Salafisten gelte und am Donnerstagmorgen von der Polizei durchsucht worden sei. In Deutschland würden derzeit rund 90 islamistische Moscheen beobachtet, so der ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg.

Verdächtiger vor und nach Anschlag gefilmt

Auch der Moment des Terroranschlags wurde gefilmt. Er ist auf dem Video einer Autokamera festgehalten. Das von der "Bild"-Zeitung am Donnerstagabend veröffentlichte Video zeigt aus der Perspektive eines Autofahrers, wie der Lastwagen mit hohem Tempo ungebremst in den Weihnachtsmarkt fuhr. Kurze Zeit später ist zu sehen, wie Menschen vom Tatort weglaufen. Entgegen anderslautenden Aussagen scheinen die Scheinwerfer des Lasters zur Tatzeit eingeschaltet gewesen zu sein. Einblicke in den Weihnachtsmarkt selbst gewährt das Video nicht.

Haftbefehl gegen Amri

Mittlerweile besteht kaum mehr ein Zweifel daran, das der 24-jährige Tunesier für das Attentat vom Montagabend mit zwölf Toten und über 50 Verletzten verantwortlich ist. Der Generalbundesanwalt bestätigte, dass sich seine Fingerabdrücke am Lkw befanden. Amri war mit einem Sattelschlepper in den Weihnachtsmarkt gerast und hinterließ dabei eine 50 Meter lange Schneise der Verwüstung. Es erging Haftbefehl. An mehreren Orten in Berlin und Nordrhein-Westfalen gab es gestern Wohnungsdurchsuchungen. Auch ein Reisebus in Heilbronn und eine Fähre in Dänemark wurde kontrolliert. Festnahmen gab es bislang aber nicht.

Die Hamburger Polizei prüft außerdem, ob Amri auch für den Mord an einem 16-Jährigen Mitte Oktober an der Alster verantwortlich sein könnte. Die Mordkommission habe Ähnlichkeiten zwischen dem Terrorverdächtigen Amri und dem Phantombild in dem Hamburger Mordfall festgestellt, wie ein Polizeisprecher bestätigte.

Abschiebung gescheitert

Seit Mittwoch ist Anis Amri europaweit zur Fahndung ausgeschrieben. 2011 hatte er sein Heimatland Tunesien verlassen und war dann zunächst nach Italien gelangt, wo er laut Medienberichten wegen Brandstiftung vier Jahre im Gefängnis saß. Im Sommer 2015 kam er nach Deutschland. Eine Abschiebung des Tunesiers scheiterte unter anderem daran, dass die Behörden seines Heimatlandes Amri nicht als tunesischen Staatsbürger anerkannten.

Als Gefährder monatelang observiert

Er war auch im Visier von Anti-Terror-Ermittlern, weil er Kontakte zur islamistischen Szene hatte. Die Berliner Justiz teilte mit, dass er von März bis September 2016 observiert wurde. Auch Amris Kommunikation wurde überwacht. Allerdings hätten die "umfangreichen Überwachungsmaßnahmen" keine Hinweise zu den Vorwürfen erbracht. Deshalb habe "keine Grundlage für eine weitere Verlängerung der Anordnungen zur Überwachungsmaßnahmen mehr" bestanden. Diese seien im September beendet worden, hieß es in der Justizerklärung.

Polizei wehrt sich gegen Kritik

Der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) wehrt sich gegen Kritik an der Polizeiarbeit. "Wir haben schon seit zwei Jahren darauf hingewiesen, dass wir es mit einer so großen Zahl an Gefährdern zu tun haben, dass wir die nicht rund um die Uhr überwachen können", sagte der stellvertretende Bundesvorsitzende des BDK, Sebastian Fiedler, der Bayern-2-radioWelt.

Fiedler forderte, in solchen Fällen den Einsatz von elektronischen Fußfesseln zu prüfen. Der BDK-Vize appellierte an die Politik, mehr Druck auf die Herkunftsländer von potentiellen Straftätern auszuüben.

"Wie kann es sein, dass wir uns von Teilen der Zuwanderer auf der Nase herumtanzen lassen, insbesondere von denjenigen, die hier schon handfeste Straftaten begangen haben?" Sebastian Fiedler, Bund Deuscher Kriminalbeamter