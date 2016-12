Fahndung nach Amri "Mit hoher Wahrscheinlichkeit der Täter"

Merkel sagte, sie sei in den vergangenen Tagen sehr stolz darauf gewesen, wie besonnen die Menschen reagiert hätten.

"Wir haben theoretisch schon seit langem gewusst, dass wir auch Zielscheibe des islamistischen Terrorismus sind. Und trotzdem ist dann, wenn ein solcher Fall eintritt wie dieser terroristische Anschlag auf den Breitscheidplatz, das natürlich noch einmal etwas ganz anderes." Angela Merkel

Der gesuchte Anis Amri

Ihre Gedanken, fügte Merkel hinzu, seien bei den Angehörigen der Opfer und den Verletzten, ihnen schulde man die bestmögliche Arbeit. Die Zusammenarbeit von Bundeskriminalamt, Länderbehörden und Bundesorganisationen beschrieb die Bundeskanzlerin als reibungslos und hochprofessionell. Man sei mit anderen Staaten gut vernetzt, Staaten, die laut Merkel auch schon Opfer von Terror-Anschlägen waren und sich deshalb mit den Herausforderungen gut auskennen.

"Es macht mich zuversichtlich, dass wir diese Bewährungsprobe, in der wir uns jetzt insgesamt befinden, auch wirklich bestehen können. Weil wir professionelle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben, die mit ganzer Kraft zur Aufklärung eines solchen Ereignisses beitragen. Weil wir aber auch wissen, dass wir die Werte von Demokratie und Rechtstaatlichkeit auf unserer Seite haben." Angela Merkel

Fingerabdrücke von Amri am Berliner Anschlags-Lkw

Damit, so betonte Merkel, werde man in der Lage sein, unser freies offenes Leben beizubehalten. Auffallend bei dem Pressestatement war, dass sowohl Merkel als auch Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) vom "Täter" sprachen, den man hoffe, bald festnehmen zu können. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) sagte, es gebe zusätzliche Hinweise darauf, dass der Tatverdächtige, der Tunesier Anis Amri, mit "hoher Wahrscheinlichkeit der Täter" sei. Konkret nannte de Maizière die Spurenauswertung aus der Fahrerkabine des Lasters. Dort habe man Amris Fingerabdrücke gefunden.

Haftbefehl gegen Amri

In einer dreiminütigen Presseerklärung teilte die Bundesanwaltschaft am Donnerstagabend mit, dass gegen Amri nun Haftbefehl erlassen worden sei. Zudem würden die Ermittler inzwischen davon ausgehen, dass Amri den Lkw gesteuert hat. An mehreren Orten in Berlin und Nordrhein-Westfalen habe es Wohnungsdurchsungen gegeben. Außerdem sei ein Reisebus in Heilbronn kontrolliert worden. Festnahmen habe es aber nicht gegeben.

Nach WDR-Informationen soll Amri Kontakte zu dem Dortmunder Salafisten Boban S. gehabt haben. Zeitweise habe er auch dort gewohnt.

Amri entwischte immer wieder

Amri war als Gefährder bekannt, wurde monatelang überwacht und saß sogar schon in Haft. Er sollte abgeschoben werden, war aber trotzdem noch im Land. Amri hat ein langes Strafregister. Bevor er im Juli 2015 illegal nach Deutschland kam, hatte er im sizilianischen Palermo schon vier Jahre im Gefängnis gesessen, weil er eine Schule angezündet hatte. In Haft habe er sogar eine Gefängnisrevolte mitausgelöst, erfuhr report München. Bereits damals habe er sich klar als radikaler Islamist zu erkennen gegeben.

Auch in Tunesien war er mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Sein Vater sagte dem tunesischen Radiosender "Mosaique FM", dass sein Sohn in Abwesenheit unter anderem wegen schweren Raubes zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. In Italien saß er schon in Abschiebehaft, kam dann aber frei. Tunesien wollte den Straftäter nicht zurücknehmen. Ein Bruder Amris sagte inzwischen, wenn er wirklich den Anschlag in Berlin verübt habe, sage die Familie sich von ihm los. Außerdem forderte er ihn auf, sich der Polizei zu stellen.

Als Gefährder monatelang observiert

In Deutschland fiel der 24-Jährige schon bald mit Kontakten zur islamistischen Szene auf. Die Berliner Justiz teilte mit, dass er von März bis September 2016 observiert wurde. Auch Amris Kommunikation wurde überwacht. Allerdings hätten die "umfangreichen Überwachungsmaßnahmen" keine Hinweise zu den Vorwürfen erbracht. Deshalb habe "keine Grundlage für eine weitere Verlängerung der Anordnungen zur Überwachungsmaßnahmen mehr" bestanden. Diese seien im September beendet worden, hieß es in der Justizerklärung.

Bund Deutscher Kriminalbeamter wehrt sich gegen Kritik an der Polizei

Der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) wehrt sich gegen Kritik an der Polizeiarbeit. "Wir haben schon seit zwei Jahren darauf hingewiesen, dass wir es mit einer so großen Zahl an Gefährdern zu tun haben, dass wir die nicht rund um die Uhr überwachen können", sagte der stellvertretende Bundesvorsitzende des BDK, Sebastian Fiedler, der Bayern-2-radioWelt.

Fiedler forderte, in solchen Fällen den Einsatz von elektronischen Fußfesseln zu prüfen. Der BDK-Vize appellierte an die Politik, mehr Druck auf die Herkunftsländer von potentiellen Straftätern auszuüben.

"Wie kann es sein, dass wir uns von Teilen der Zuwanderer auf der Nase herumtanzen lassen, insbesondere von denjenigen, die hier schon handfeste Straftaten begangen haben?" Sebastian Fiedler, Bund Deuscher Kriminalbeamter

Terrorverdacht auch in USA

Der gesuchte Tunesier war laut "New York Times" auch den US-Behörden bekannt. Demnach wird er auf den amerikanischen Flugverbotslisten geführt und hatte über den Internetdienst Telegram mindestens einmal mit dem IS Kontakt aufgenommen sowie online den Bau von Sprengsätzen recherchiert.

Amri sollte im Juli abgeschoben werden

Nach Angaben von NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) wurde Amri im Juli 2016 als Asylbewerber abgelehnt. Er konnte aber nicht abgeschoben werden, weil er keine gültigen Ausweispapiere bei sich gehabt habe. Laut Jäger hatte Tunesien zunächst bestritten, dass es sich bei Amri um einen ihrer Staatsbürger handele. Ironie des Schicksals: gestern kamen die Abschiebepapiere an.

CDU-Vize Armin Laschet sieht schwere Mängel der Behörden. Wie diese hier gearbeitet hätten, könne einen nur erschüttern, sagt Laschet im Deutschlandfunk. Der Gesuchte sei als sogenannter Gefährder bekannt gewesen, habe sich aber der Kontrolle entziehen können. Das könne man auf keinen Fall akzeptieren.

Fahndungsaufruf Nach Angaben der Bundesanwaltschaft ist der gebürtige Tunesier Anis Amri 1,78 Meter groß, wiegt ca. 75 Kilogramm, hat schwarze Haare und braune Augen. Wer den Gesuchten sieht, solle die Polizei benachrichtigen. Die Behörde mahnt aber, Amri könnte gewalttätig sein.



Bis zu 100.000 Euro Belohnung wurden für Hinweise ausgeschrieben. Sie können an das Bundeskriminalamt unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800-0130110 oder an jede andere Polizeidienststelle gegeben werden.

Fahndung in ganz Europa

Die dänische Polizei ging Hinweisen auf den Terrorverdächtigen nach und durchsuchte eine Fähre. Amri sollte sich demnach auf dem Schiff von Grenaa in Jütland nach Schweden befinden. Die Fahnder hätten aber keine Hinweise auf Amris Anwesenheit gefunden, teilte die Polizei heute mit.

Auf der ganzen Welt wird die Sicherheit verstärkt