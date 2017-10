Diskussion um Motiv Amoklauf am OEZ: Es war ein rechter Terrorakt

Der Amoklauf am Olympia-Einkaufszentrum im letzten Sommer war politisch motiviert - dies sehen aktuell mehrere Wissenschaftler als bewiesen an. Ihrer Meinung nach war der Täter rechtextrem. Damit bestätigen sie die Rechercheergebnisse des Bayerischen Rundfunks.

In den Ermittlungsakten finden sich zahlreiche Belege für eine politische Motivation des Täters. Man weiß, dass David S. Hitler verehrt hat, dass er gezielt "Türken auslöschen" wollte – das hatte er auch in seinem Manifest wörtlich so geschrieben. Davis S. verehrte außerdem den rechtsextremen norwegischen Attentäter Anders Breivik.

"Kanaken abknallen"

Auch die im Prozess gegen den mutmaßlichen Waffenverkäufer Philipp K. gewonnenen Erkenntnisse bestätigen diese rechte Gesinnung. Während seiner Treffen mit seinem Waffenlieferanten soll David S. schon davon gesprochen haben, dass er "Kanaken abknallen" wolle. Zusätzlich verdichteten sich im Prozess die Hinweise darauf, dass sein Waffenverkäufer wusste, was David S. mit der Pistole vor hatte, dass es also Mitwisser gab und das Motiv der Tat war, Migranten und Muslime zu töten.

Trotzdem betrachten die zuständigen Behörden Mobbing weiterhin als wesentliches Motiv für die Tat. Auch die Staatsanwaltschaft stellte dies heute erneut so dar und widersprach damit den drei renommierten Gutachtern Florian Hartleb, Matthias Quant und Christoph Kopke. Für die Anklagebhörde bleibt die Tat ein Amoklauf. Andere halten längst die Bezeichnung Attentat oder rechter Terroranschlag für richtig.

Mobbing spielte untergeordnete Rolle

Fest steht, dass Mobbing in der Schule natürlich eine wesentliche Rolle spielte und vielleicht sogar der Auslöser für die Weltanschauung von David S war, der selbst iranische Wurzeln hatte. Offensichtlich machten diese Erlebnisse David S. empfänglich für rechte Ideologien.

An dieser Stelle muss tatsächlich die Frage erlaubt sein, was passiert wäre, wenn bei David S. keine rechten Schriften gefunden worden wären, sondern IS-Flaggen. Es steht außer Frage, dass der Fall dann als islamistischer Terroranschlag eingestuft worden wäre. Müssten im Fall David S. nicht dieselben Maßstäbe angesetzt werden? Und wäre es dann nicht korrekt, den Fall als rechtsextremen Terroranschlag einzuordnen? Kritiker wie Yavuz Narin, der einige Nebenkläger im Prozess gegen den mutmaßlichen Waffenverkäufer vertritt, werfen den Behörden vor, diesen rechtsextremen Hintergrund der Tat bis heute nicht ausreichend ernst genommen zu haben.

Streit um richtige Einordnung

Der Streit um die richtige Einordnung erinnert an die Ermittlungen zum Oktoberfest-Attentat von 1980. Auch damals wurde der rechte Hintergrund erst einmal heruntergespielt, schnell wurde vom Einzeltäter gesprochen, obwohl es auch damals schon früh Hinweise auf Mitwisser gab. Erst Jahrzehnte später wurden die Ermittlungen neu aufgerollt. Ähnlich lief es im Fall NSU.

Tun sich Behörden und Politik in Bayern also schwer mit Terror von rechts? Es scheint aus Sicht der Verantwortlichen jedenfalls einfacher, ein Motiv wie Mobbing in den Vordergrund zu stellen, als die Diagnose "rechtsextremer Terror" zu fällen. Aber nichts anderes ist der Fall David S.