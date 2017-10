Oft leidet die Pflege Altenheime als Geschäftsmodell

"In den skandinavischen Ländern, in Belgien, in den Niederlanden oder auch der Schweiz findet man Heimkosten von ca. 4000 Euro; in Norwegen bis zu 10.000 Euro. Warum? Weil dort mit wesentlich besserem Personalschlüssel gearbeitet wird, mit doppelt so viel Personal, kann man grob sagen. Und weil auch die Bezahlung der Pflegekräfte eine bessere ist."