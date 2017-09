Milchbauern in Bayern Almkuh sticht Milchkuh aus

In Bayern sinkt die Zahl der Milchbauern seit Jahren. Nur in den Alpen und auf den Almen ist die Zahl der Rinder stabil - also in den Gegenden, wo Tierhaltung besonders arbeitsintensiv ist. Das liegt unter anderem auch an Kühen mit "Migrationshintergrund".

Von: Hermann Scholz