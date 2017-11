Katholisches Hochfest Allerheiligen taucht Friedhöfe in Lichtermeer

Kerzen, Blumen und grüne Zweige: An Allerheiligen zieht es Menschen auf den Friedhof. Sie besuchen die Gräber ihrer verstorbenen Angehörigen und Freunde. Der eigentliche katholische Gedenktag für die Verstorbenen ist Allerseelen - also der 2. November. Da dies aber meist ein Werktag ist, hat sich am Allerheiligentag der allgemeine Friedhofsbesuch durchgesetzt.

Feiertag in fünf Bundesländern

Der Feiertag, an dem in Bayern und vier weiteren katholisch geprägten Bundesländern schul- und arbeitsfrei ist, hat eine lange Tradition. An Allerheiligen gedenken katholische Christen ihrer Heiligen. Und das sind nicht nur die Männer und Frauen, die irgendwann einmal vom Papst heilig gesprochen wurden. Heilige, das sind nach katholischem Verständnis auch alle Getauften, die ihren Glauben gottgefällig gelebt haben.

Die Ursprünge des Festes gehen bis ins 4. Jahrhundert zurück. Im 9. Jahrhundert hat Papst Gregor IV. den Tag auf den 1. November gelegt. In der katholischen wie anglikanischen Kirche finden an diesem Hochfest feierliche Gottesdienste statt. Die orthodoxen Kirchen feiern Allerheiligen am ersten Sonntag nach Pfingsten.

"Allerheiligenstriezel" und "Spitzl"

In einigen katholischen Gegenden Bayerns gibt es noch den Brauch der Allerheiligenstriezel: ein Hefegebäck, dass die Tauf- oder Firmpaten ihren Patenkindern schenken. Im Altmühltal wird ein rautenförmiges Lebkuchengebäck verkauft, genannt "Spitzl".

Die Heiligenverehrung ist in den evangelischen Kirchen weniger stark ausgeprägt. In Bundesländern mit weniger hohem Katholikenanteil ist daher am 1. November auch kein Feiertag. Das allgemeine Totengedenken - wie an Allerseelen - findet für evangelische Christen am Totensonntag statt. Das ist der letzte Sonntag vor dem 1. Advent.