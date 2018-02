Feiern - nicht fahren Alkohol am Steuer: Was Faschingsnarren beachten sollten

Faschingsnarren freuen sich auf die fünfte Jahreszeit mit fröhlichen Feiern. Meistens dabei: jede Menge Alkohol. Wer nach dem Feiern sicher nach Hause kommen möchte, sollte sich vorher Gedanken um die Heimfahrt machen - und jemanden fahren lassen, der nicht getrunken hat. Lassen Sie es nicht darauf ankommen, sich und andere zu gefährden: Alkoholunfälle sind fast doppelt so häufig tödlich wie andere Unfälle! Hier ein kurzer Überblick, wie die rechtlichen Bestimmungen bei Alkohol am Steuer sind:

Promille-Grenzwerte und Strafen

Bei Alkohol am Steuer gilt laut Bußgeldkatalog: Ab 0,3 Promille Alkohol im Blut kann sich ein Fahrer wegen Trunkenheit am Steuer strafbar machen, wenn er den Verkehr gefährdet (z.B. Schlangenlinien fährt) oder sogenannte Ausfallerscheinungen zeigt (z.B. Torkeln, verwaschene Sprache). Es drohen Geldstrafe, Punkte in Flensburg, auch Fahrverbot, wenn Sie einen Unfall verursachen.

Anhauchen - bitte der Bitte nachkommen

"Hauchen Sie mich mal an!" Auch wenn Sie es eilig haben, sollten Sie einem Polizeibeamten diesen Gefallen tun. Denn ein Polizist darf das fragen - und weder Maskierung noch Alkohol dürfen Ihnen dabei den Blick verschleiern. Für den Polizisten ist das eine erste Orientierung, ob Sie evtl. zu viel getrunken haben. Sollte ihm/ihr Alkoholgeruch entgegenwehen, werden Sie höchstwahrscheinlich aufgefordert, in das berühmte Röhrchen zu pusten.

Atemalkoholmessung

Kommt es soweit, sollten Sie sich kooperativ zeigen, Sie müssen aber keine Aussage machen - und Sie müssen auch nicht ins Röhrchen pusten. Tun Sie das allerdings nicht und haben die Polizisten einen begründeten Verdacht - da reicht schon eine Fahne oder Alkoholgeruch im Auto - werden Sie wahrscheinlich zur Blutentnahme beim Arzt mitgenommen. Sollte bei der Blutalkoholkontrolle ein Wert von mehr als 0,5 Promille nachgewiesen werden, müssen Sie mit rechtlichen Konsequenzen rechnen (siehe oben). Auch die Blutentnahme und die Fahrt zum Arzt werden Ihnen dann berechnet. Übrigens: Wer bei einer Verkehrskontrolle erst gar nicht anhält, riskiert 70 Euro Bußgeld und 1 Punkt in Flensburg.

Blutentnahme

Juristisch gesehen ist die Blutentnahme eine Körperverletzung, die bei Alkoholtests nur abgesichert ist, wenn sie freiwillig oder auf richterliche Anordnung erfolgt. Das soll Willkür und Fehler vermeiden. Wenn nachts kein Richter mehr zur Verfügung steht, macht die Polizei häufig "Gefahr in Verzug" geltend - sofern sie sich sicher sind, einen "Alkoholsünder" vor sich zu haben, dessen Blutalkoholwert sich über dem gesetzlich erlaubten befindet.

Tipps für die Kontrolle

Bleiben Sie ruhig und freundlich. Steigen Sie erst aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

aufgefordert werden. Ist man mit dem Ablauf einer Alkoholkontrolle nicht einverstanden, kann man sich erst nach der Kontrolle beschweren - mit einer Dienstaufsichtsbeschwerde. Ein Polizeibeamter muss Ihnen Namen und Dienststelle nennen.

Das rät die Polizei: Heimweg vorher planen

Am besten klären Sie bereits vor dem Genuss von Alkohol ab, wie Sie wieder nach Hause kommen. Selbst eine Fahrt im Taxi mag auf den ersten Blick teuer erscheinen, ist aber im Vergleich zu einem Unfall oder dem Verlust des Führerschein nichts. Mitfahrer(innen) empfiehlt die Polizei: Steigen Sie niemals in ein Auto ein, wenn Sie das Gefühl haben, der Fahrer steht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss.

Auch am Tag nach dem Faschingsball sollte man auf Restalkohol achten. Da der Körper durchschnittlich 0,1 Promille in der Stunde abbaut, kann es nach einer durchzechten Nacht durchaus sein, dass man am nächsten Morgen immer noch nicht fahrtauglich ist.

Weitere Tipps für eine sichere Fahrt:

Faschingsutensilien gut verstauen

Faschings-Verkleidung und -Zubehör darf die Sicht beim Fahren und das Gehör nicht behindern. Wird gegen diese Vorschrift verstoßen, drohen 10 Euro Bußgeld. Größere Faschingsutensilien müssen zudem im Auto mit Spanngurten gesichert werden. Verursachen Sie aufgrund einer Maskierung einen Unfall, können Sie wegen "grober Fahrlässigkeit" den Kaskoschutz Ihrer Versicherung teilweise verlieren.

Musikbeschallung

Die Musik im Auto darf nicht so laut sein, dass sie das Gehör beeinträchtigen. Wenn man dadurch den Verkehr behindert und beispielsweise einen Krankenwagen überhört oder einen Schaden / Unfall verursacht ohne es zu merken (Fahrerflucht), macht man sich einer Straftat schuldig. Fahren Sie auch nicht mit Kopfhörern.

Anschnallen

Wer sich nicht anschnallt, zahlt 30 Euro Bußgeld.

Handy

Halten Sie ein Handy in der Hand und werden erwischt, kostet das 100 Euro und 1 Punkt in Flensburg. Es spielt dabei keine Rolle, zu welchem Zweck Sie das Handy in die Hand genommen haben! Radfahrer müssen übrigens auch zahlen - und zwar 25 Euro.