Zurückhaltende Reaktionen Aigner will Spitzenkandidaten via Urwahl bestimmen

Die Vorsitzende des mitgliederstärksten CSU-Berzirksverbands Oberbayern, Ilse Aigner, will angeblich in einer Mitgliederbefragung den CSU-Spitzenkandidaten ermitteln und dabei selbst ins Rennen gehen. Das bedeutet, es gibt neuen Gegenwind für Söder. Die Reaktionen sind verhalten - noch.

Das Signal ist eindeutig: Ilse Aigner lässt mit der Urwahl-Idee klar machen: Ich bin wieder da. Ohne mich geht bei der Entscheidung über den künftigen Ministerpräsidenten nichts. Ihr Konkurrent Markus Söder will sich dazu heute nicht äußern. Seine Begeisterung dürfte sich aber sehr in Grenzen halten. Schließlich könnte in der CSU niemand so richtig gegen diese basisdemorkratische Idee sein.

Reaktionen von Seehofer, Huber und Spaenle

Ministerpräsident Horst Seehofer selbst kommentierte die Berichte heute vor Beginn der Jamaika-Sondierungen in Berlin zurückhaltend:

"So lange wir hier über die historische Frage reden, ob eine Regierungsbildung möglich ist, beteilige ich mich nicht an Personaldiskussionen...Dabei bleibt's." Horst Seehofer, CSU-Chef

Er verwies auf den CSU-Vorstandsbeschluss, dass für die Dauer der Gespräche in Berlin keine CSU-Personaldebatte erfolgen solle.

Münchens CSU-Chef Ludwig Spaenle und einer der lautesten Söder-Unterstützer teilte dem Bayerischen Rundfunk hingegen wörtlich mit:

"Wir erleben ein Kapitel politschen Leicht-Matrosentums und ein sehr durchsichtiges Mannöver." Ludwig Spaenle, Bayerischer Kultusminister

Damit brüskiere man die Fraktion und schwäche die Verhandler in Berlin, so Spaenle.

Ex-CSU Chef Erwin Huber lässt sich in der Passauer Neuen Presse mit der Frage zitieren, ob die Urwahl-Idee mit Seehofer abgestimmt sei. Für Huber wäre sie eine überlegenswerte Idee, allerdings würde das einen viele Monate dauernden CSU-internen Wahlkampf mit großen Belastungen bedeuten.

"Das bedeutet viele Monate Selbstbeschäftigung und inneren Wahlkampf mit allen möglichen Belastungen...Das muss man deshalb sehr gründlich prüfen." Erwin Huber, ehem. CSU-Chef

Und grundstätzlich gilt: laut Verfassung wählt nur der Landtag und damit die CSU-Abgeordneten den Bayerischen Ministerpräsiden.

Untypische, basisdemokratische Urwahl

Eine für die CSU bisher untypische, basisdemokratische Urwahl des CSU-Spitzenkandidaten könnte das Rennen um die Seehofer-Nachfolge noch einmal offen gestalten. Denn längst hat Markus Söder seine Unterstützer in der CSU-Landtagsfraktion um sich geschart.