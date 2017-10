Genealogie Ahnenforschung mit Hilfe von DNA-Tests

Der Test ist einfach: Per Post kommt ein Set mit Stäbchen, damit streicht man ein bisschen Speichel aus dem Mund und schickt es ins Labor. Schon ein paar Wochen später kommt das Ergebnis und damit das Wissen, irgendwie von den Wikingern oder Phöniziern abzustammen oder jüdische Wurzeln zu haben.

"Wir können feststellen, aus welchen Regionen die Vorfahren eines Menschen kommen. Prozentual aufgeteilt, Regionen in der Größe Westeuropa, Osteuropa, Naher Osten." Roman Scholz

Roman Scholz hat in Augsburg Jura studiert und später sein Hobby, die Ahnenforschung, zum Beruf gemacht. Inzwischen ist er Geschäftsführer der Schweizer Firma IGENEA, die seit mehreren Jahren Ahnenforschung mit Hilfe von Gentests anbietet.

Genetische Profile

Rund 850.000 Kundenprofile besitzt IGENIA.

Wichtig dabei ist, eine große Datenbank mit genetischen Profilen zu haben. Denn je mehr Profile man sammelt, sagt Scholz, desto besser kann man vergleichen. Und desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, einen genetischen Cousin zu finden.

Rund 850.000 Kundenprofile hat die Firma inzwischen, dazu kommen zahlreiche Studienergebnisse, die öffentlich zugänglich sind. Mehrere Tausend Gentests pro Jahr verkauft die Firma.

Jüdische Wurzeln

Seite aus 'Mein Kampf'

Ein Angebot von IGENEA hat in der Vergangenheit immer wieder Aufmerksamkeit erregt: Das Angebot, jüdische Wurzeln zu ergründen. Kritiker warfen der Firma vor, damit Rassentheorien zu unterstützen. Scholz weist diese Kritik zurück.

Die Methode sei mit unter die einzige Möglichkeit für Nachfahren von Holocaust-Überlebenden, etwas über ihre Wurzeln zu erfahren. Ganz zu schweigen davon, dass es jüdische Amerikaner gewesen seien, die mit der Ahnenforschung mittels DNA begonnen hätten.

Ein ethisches Problem?

Eine Frage bleibt: Was passiert mit den Daten, die ein einzelner zur Verfügung stellt? Welche Informationen liefert man mit einer Speichelprobe noch mit? Dirk Weissleder, Vorsitzender des Dachverbandes der deutschen Ahnenforscher, sieht in der Genanalyse auch ein ethisches Problem.

"Eine ethische Frage ist, wenn ich meinen Genomsatz analysieren lasse, dann gebe ich damit die genetischer Information meiner ganzen Familie preis. Es ist dann nicht nur ein individuelles Problem, sondern auch ein Problem derer, die da nicht gefragt werden, sondern gleichzeitig davon erfasst werden." Dirk Weissleder

Trotzdem boomt das Geschäft

Weltweit gibt es inzwischen eine ganze Reihe von Firmen, die mit genetischer Ahnenforschung Geld verdienen. Bei IGENEA etwa fängt die einfache Herkunftsanalyse bei 179 Euro an. Für detaillierte Analysen – etwa, wenn man gemeinsame Vorfahren der mütterlichen und rein väterlichen Linie bestimmt haben möchte, zahlt man bis zu 1279 Euro. Andere Anbieter sind mit Sonderangeboten für 59 Euro auf dem Markt.

Es gibt Wissenschaftler, die der Ahnenforschung mittels DNA kritisch gegenüber stehen. Stephan Schiffels vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena ist skeptisch.

"Die meisten 'Urvölker', die in diesen Methoden beschrieben werden, sind genetisch bisher kaum beschrieben. Es ist nicht klar, ob es sich überhaupt um genetisch fassbare 'Völker' handelt, also hinreichend isolierte Gruppen." Stephan Schiffels

Fakt ist: Es lassen sich genetisch Aussagen über Verwandtschaftsbeziehungen machen. Dass jemand aber beispielsweise zu so und so viel Prozent skandinavisch oder irisch sei, lasse sich nicht mit Sicherheit sagen, so der Genetiker Mark Stoneking vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig.