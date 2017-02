Flughafen München Mindestens 50 Afghanen werden abgeschoben

Der Flieger soll die abgelehnten Asylbewerber am Abend von München nach Kabul bringen. Drei der Abzuschiebenden sitzen derzeit in der zentralen bayerischen Abschiebehaft in Mühldorf am Inn. Der Bayerische Flüchtlingsrat verurteilt die Abschiebungen aufs Schärfste. Sie seien, so Sprecher Stefan Dünnwald, "absolut unmöglich", da es in Afghanistan keine sicheren Gebiete gebe.

Kritik an Abschiebepraxis

zum Video Abschiebung in der Kritik Bundesregierung fliegt Afghanen aus Die Bundesregierung macht ernst: Abgelehnte afghanische Asylbewerber werden jetzt in ihre Heimat abgeschoben - laut Medienberichten soll noch heute eine Maschine mit 50 Afghanen starten. Kritik kommt von Opposition und Menschenrechtsorganisationen. [mehr - zum Video: Abschiebung in der Kritik - Bundesregierung fliegt Afghanen aus ]

Auch die beiden großen Kirchen, die Bundestagsopposition und die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Bärbel Kofler (SPD), kritisieren die Abschiebepraxis und verweisen auf ein Gutachten des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) vom Dezember 2016. Darin heißt es, das gesamte Staatsgebiet Afghanistans sei von einem innerstaatlichen, bewaffneten Konflikt betroffen. Es könne nicht zwischen "sicheren" und "unsicheren" Gebieten unterschieden werden.

Der Bayerische Flüchtlingsrat hat zu einer Protestaktion aufgerufen. Gegen 19 Uhr soll es am Flughafen München eine Demonstration gegen die Abschiebepraxis geben. Die Organisatoren erwarten rund 300 Teilnehmer.

De Maizière verteidigt Vorgehen

Bundesinnenminister de Maizière und CSU-Generalsekretär Scheuer verteidigen das Vorgehen. Bei einer Veranstaltung in Niederbayern sagte Scheuer dem BR, wer nach rechtsstaatlichem Asylverfahren in Deutschland abgelehnt ist, der müsse auch zurückgeführt werden. Zurückhaltender äußerten sich die menschenrechtspolitischen Sprecher der Bundestagsfraktionen von Union und SPD, Brand und Schwabe. Der CDU-Politiker sagte, jeder Einzelfall müsse genau betrachtet werden.