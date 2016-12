AfD Alternative Geschäfte mit Deutschland

Noch zu Zeiten des professoralen Euro-Kritikers Bernd Lucke stieg die AfD in den Goldhandel ein. Seit Mitte Dezember promotet sie eine sogenannte „Sicherheits-App“. Mit eigenartigen Nebengeschäften verdient die Partei Geld.

So stellt man sich den Moloch Frankfurt doch vor: Am 20. Dezember um 2 Uhr 35 verzeichnet das Protokoll eine sexuelle Nötigung, um 2 Uhr 40 ein Rauschgiftdelikt und einen Betrugsfall. Zeitgleich wurden verdächtige Personen gesichtet.

Verbrechen im Minutentakt

Dann überschlagen sich die Ereignisse. Im Minutentakt kommt es zu einer nicht näher bezeichneten gefährlichen Situation, einer Vergewaltigung, zu Tierquälerei, Sachbeschädigung und Vandalismus. Dann, nach 2 Uhr 43, noch immer am 20. Dezember, senkt sich urplötzlich der Weihnachtsfriede über die geschundene Main-Metropole. Der hält über die Feiertage hinaus an, zumindest bis Mittwoch vor Silvester, als dieser Artikel geschrieben wird. Noch immer geben Frankfurter Schwerverbrecher und Kleinkriminelle Ruhe.

Petry und Pretzell am Werk

So jedenfalls liest es sich im Ereignisprotokoll von „Safemyplace“, einer Web-Site und Smartphone-App, die von der AfD empfohlen wird. Am 16. Dezember wurde sie in Berlin unter anderem von der Bundesvorsitzenden Frauke Petry und dem NRW-Chef Marcus Pretzell vorgestellt. Hilfe holen und Gefahren melden könne man mit der App. Sofort wurden die Sorge laut, es sollten Lynch-Mobs organisiert werden.

Verdächtige, Hooligans, Witzbolde

Das stimmt wohl nicht, nicht weil man auf die rechtsstaatlichen Überzeugungen von AfD-Politikern vertrauen könnte, sondern weil die App überhaupt nichts taugt, weder zum Guten, noch zum Bösen. Nach Angaben des stets ausgezeichnet über das Nutzerverhalten informierten Konzerns Google wurde sie insgesamt zwischen 1000 und 5000 mal auf Android-Handys installiert. Das reicht weder für ein neues soziales Netz sicherheitsbedürftiger Menschen, noch für eine virtuelle Bürgerwehr. Wie viele die App tatsächlich nutzen, ist nicht bekannt. Gemeldet wird denn auch mit Vorliebe – von wem auch immer – sehr Unkonkretes wie „Verdächtige“ oder „Hooligans“. Oder es betätigen sich - wie in Frankfurt – ausschließlich Witzbolde.

Dubioses Software-Haus

Wieder einmal versucht die AfD, ein dubioses Geschäft zu machen. 2,99 Euro kostet die App. Der Stern will erfahren haben, dass die Partei zwischen 25 und 30 Prozent vom Erlös bekommt. Geschrieben wurde die Software von einer Firma, von der man nicht viel mehr weiß, als dass sie noch nicht lange existiert – der Gesellschaftsvertrag ist auf Dezember 2015 datiert – und ansonsten ausgerechnet auf Datenschutz macht. DSP Deutsche Datenschutz GmbH nennt sie sich.

Gold und Staatsknete

Als lukrativ für die geschäftstüchtigen Rechtspolitiker hat sich der Goldhandel erwiesen, den sie seit 2014 betreiben. Er erhöht die Einnahmen, wonach sich die öffentlichen Zuschüsse für die Partei berechnen. Die Angst der Leute um ihre (Euro-)Ersparnisse hilft der AfD, Staatsknete abzugreifen. Sicherheit für die Sparer hingegen brachte das Edelmetall nicht. Der Goldpreis entwickelte sich in den letzten Jahre äußerst volatil.

Geschäfte mit der Angst

2014 gelang des noch der Witz-Partei des Ex-Titanic-Chefredakteurs Martin Sonneborn, die Geschäfte mit der Angst der Sparer zu karikieren. Sie startete die Aktion „Kauf kein Scheiß-Gold bei der AfD – kauf Geld bei uns“. Das aktuelle Geschäft mit der Angst vor Kriminalität satirisch zu überhöhen, dürfte hingegen auch der Partei „Die PARTEI“ nicht gelingen.