AfD-Veranstaltung in München "Die Medien haben als vierte Gewalt versagt"

Gestern Abend fand eine außergewöhnliche Veranstaltung in München statt: Unter dem Titel "Die AfD und die Medien" lud die Partei vom Kreisverband München Ost zu einem Gespräch ein. Gastreferent war der Fraktionsvorsitzende der AfD in Mecklenburg-Vorpommern, Leif Erik Holm. Unser Reporter Johannes Reichart wagte sich in die "Höhle des Löwen" und schildert persönliche Eindrücke vom Abend.

Es ist ein seltsames Gefühl, als Reporter auf einer Veranstaltung zu sein, bei der offen gegen den eigenen Laden gewettert wird. Der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk sei zu aufgebläht, er berichte tendenziös und einseitig, sagt der Gastredner der AfD-Abendveranstaltung, Leif-Erik Holm.

"Wer dieses Fernsehen nicht sehen will, der soll auch nicht bezahlen müssen, ganz einfach, Punkt." Leif-Erik Holm, Fraktionsvorsitzender der AfD Mecklenburg-Vorpommern

"Mainstream-Medien haben ihren Job nicht gemacht"

AfD-Veranstaltung in Münchner Gasthaus

Höchstens einen kleinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk solle es noch geben, mit einer Kindersendung, regionalen Nachrichten und einem Kulturprogramm, mehr aber auch nicht.

In der gleichen Schublade ist auch die BILD-Zeitung, sie und alle anderen sogenannten "Mainstream-Medien" haben aus Sicht des AfD-Politikers in der Vergangenheit gezeigt, dass sie ihren Job nicht gemacht hätten:

"Man kann den Medien schon einen Generalvorwurf machen: dass sie als vierte Gewalt im Staat versagt haben." Leif-Erik Holm

Leif-Erik Holm ist Fraktionsvorsitzender der AfD in Mecklenburg-Vorpommern, er und sein Team haben bei der Landtagswahl vor knapp fünf Monaten 20,8 Prozent geholt, Platz zwei unter allen Parteien. Vor den 170 Gästen in einem Lokal im Münchner Osten zählt er auf, wo die Medien überall lückenhaft berichterstattet haben sollen: bei der Eurokrise, dem Ukraine-Konflikt, dem Atomausstieg und beim Mord an einer jungen Studentin in Freiburg Mitte Dezember, verübt von einem Flüchtling.

Kritik vor allem an Berichterstattung über die AfD

Besonders die AfD werde von den Medien unfair behandelt, so der Tenor des Gastredners aus dem Norden. Egal ob der Boateng-Vergleich von Alexander Gauland, das Petry-Interview über den Schießbefehl an der Grenze oder die Berichterstattung über AfD-Demonstrationen, überall seien die Inhalte absichtlich verdreht worden:

"Bei Demonstrationen: Ich habe dort keinen gesehen, der marschiert. Aber in der Presse lesen wir immer 'AfD marschiert'. AfD 'demonstriert' nicht, sie 'marschiert'. Um das einfach in die rechte Ecke zu schieben." Leif-Erik Holm

"Man kann Medien oft nicht glauben"

Übertragung der Veranstaltung in Nachbarräume des Gasthauses

Der ehemalige Radiomoderator, der in dem Wahlkreis von Angela Merkel als Direktkandidat antritt, räumt bei der Veranstaltung aber auch mit kruden Verschwörungstheorien auf, die unter AfD-Anhängern im Internet gerne geteilt werden: Nein, ein Ministerpräsident diktiert den Medien nicht, wie berichtet werden soll. Und Nein, es gibt auch keine Gleichschaltung der Medien. Trotzdem könne man ihnen oft nicht glauben.

Beim anschließenden Einfangen von Stimmen mit dem BR-Mikro schauen einen die Veranstaltungsgäste skeptisch an, manche winken gleich ab. Erstaunlich viele aber sind offen für ein Gespräch: Sind wir Öffentlich-rechtlichen wirklich so tendenziös?

"Einseitig dargestellt trifft es glaub' ich besser." Teilnehmer der Veranstaltung

"Da gibt es schon Journalisten im öffentlich-rechtlichen Bereich, die machen schon tendenziöse Berichterstattung, da wird schon sehr unfair berichtet – teilweise, aber nicht flächendeckend." Teilnehmer der Veranstaltung

"Ich finde, die AfD wird permanent niedergemacht, und vor allem wird sie immer als Nazi-Partei beschimpft, was sie meiner Meinung nach nicht ist." Teilnehmerin der Veranstaltung

"Als ob sie manchmal der Wahl-Kompagnon von Herrn Seehofer oder von Frau Merkel sind, so kommen Sie mir oftmals vor." Teilnehmerin der Veranstaltung

"Wort 'Lügenpresse' nicht mehr benutzen"

AfD fordert Abschaffung des Rundfunkbeitrags

Pauschalurteile, die einen traurig und nachdenklich machen. Immerhin, auf Nachfrage kommt heraus, dass die Mehrheit das Angebot der öffentlich-rechtlichen trotz der vorgebrachten Kritik rege nutzt.

Am Ende fordert der Redner Leif-Erik Holm seine Partei noch auf, offener auf die Medien zuzugehen, das Wort "Lügenpresse" solle man nicht mehr nutzen.

"Wir sollten nicht darangehen und die Medien in Gänze runtermachen, das bringt uns nichts. Und es bringt uns übrigens auch nichts, wenn wir die Medien sinnlos von unseren Parteitagen und sonstigen Dingen ausschließen. Völlig unsinnig." Leif-Erik Holm

Es wird interessant sein, zu beobachten, wie ernst die neue Aufgeschlossenheit der AfD gegenüber den Medien sein wird, wenn es in diesem Jahr Richtung Bundestagswahl geht.