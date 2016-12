Neues Jahr, neue Regeln Das kommt 2017 auf Sie zu

Die gute Nachricht zuerst: Die Bayern haben im kommenden Jahr einen Feiertag mehr. Der Grund: Der Reformationstag am 31. Oktober wurde ausnahmsweise und einmalig zum bundesweiten Feiertag erklärt, weil sich der Beginn der Reformation in diesem Jahr zum 500. Mal jährt.

Auch für passionierte Brückentagsbaumeister hat 2017 einiges zu bieten - zum Beispiel den Tag der Arbeit am 1. Mai, der diesmal auf einen Montag fällt. Dass der 1. Januar ein Sonntag ist, können wir da als gutes Omen nehmen.

Der neuer Fünfziger unter UV-Licht

Den alten kennen Sie ja. Ab April 2017 wird eine umgestaltete 50-Euro-Banknote ausgegeben. Unter UV-Licht fangen die Sterne darauf weihnachtlich zu funkeln an - nur eines von diversen Sicherheitsmerkmalen, die den Schein möglichst fälschungssicher machen sollen. Es ist nach dem Fünf-, dem Zehn- und dem 20-Euro-Schein die vierte Banknote, die seit 2013 ausgetauscht wird.

Das Reizthema Rettungsgasse ist ab dem 1. Januar klar geregelt. Schon bei stockendem Verkehr ist der Weg für Rettungskräfte und Polizei auf Autobahnen und Bundesstraße mit mindestens zwei Streifen pro Richtung freizuhalten - und zwar "zwischen dem äußerst linken und dem unmittelbar rechts daneben liegenden Fahrstreifen".

Carsharing-Autos sollen künftig von Parkgebühren befreit werden können - wenn die Kommune das so beschließt. Das Handyverbot am Steuer dürfte in Kürze auch auf Tablets ausgedehnt und die Bußgelder für das mobile Jonglieren mit Mobile Devices angehoben werden. Details stehen noch nicht fest.

Radfahrer müssen ab dem 1. Januar - sofern keine eigenen Radfahrerampeln vorhanden sind - die Verkehrsampeln für den Autoverkehr beachten; bisher waren die Fußgängerampeln verbindlich. Das sollten auch rechts abbiegende Autofahrer wissen! Aufsichtspersonen, die radelnde Kinder auf Gehwegen begleiten, dürfen das jetzt ganz offiziell auch auf dem Fahrrad tun. Und: Ab sofort dürfen langsamere Elektroräder auch auf Radwegen fahren - außerorts generell, innerorts, wenn dies mit einem neuen Hinweisschild freigegeben wird.

Der steuerliche Grundfreibetrag soll 2017 von derzeit 8652 Euro auf 8820 Euro und 2018 dann auf 9000 Euro steigen. Der Kinderfreibetrag wird den Plänen zufolge zunächst von 4608 Euro auf 4716 Euro und danach auf 4788 Euro angehoben. Zudem soll die sogenannte kalte Progression ausgeglichen werden. Diese würde ansonsten bewirken, dass Lohnsteigerungen in Verbindung mit der Inflation zumindest teilweise durch eine höhere Steuerbelastung aufgezehrt würden.

Mit einem neuen Investitionsprogramm will die Bundesregierung bis 2020 100.000 zusätzliche Betreuungsplätze für Kinder bis zum Schuleintritt schaffen. 2017 wird der Bund fast 2,5 Milliarden Euro für frühe Bildung ausgeben. Auch das Kindergeld steigt - minimal, nämlich in den kommenden beiden Jahren um je zwei Euro pro Monat. Für das erste und zweite Kind beträgt es 2017 also 192 Euro monatlich, beim dritten Kind 198, bei weiteren Kindern 223 Euro.



Auch der Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende soll ausgeweitet werden. Die Reform sieht vor, dass der Vorschuss künftig nicht nur wie derzeit bis zum 12. Lebensjahr des Kindes maximal sechs Jahre lang gezahlt wird, sondern bis zum 18. Lebensjahr. Bund und Länder haben sich aber noch nicht endgültig auf die Finanzierung geeinigt. Deshalb ist auch noch unklar, wann die Änderung genau kommt.

Ältere Arbeitnehmer können den Übergang in die Rente künftig flexibler gestalten: . Ein Gesetz soll reduziertes Arbeiten vor dem regulären Rentenalter ebenso erleichtern wie eine Erwerbstätigkeit darüber hinaus.

Der gesetzliche Mindestlohn steigt ab Januar von bislang 8,50 Euro auf 8,84 Euro brutto pro Stunde. Für einen Beschäftigten in Vollzeit bedeutet dies ein Plus von rund 55 Euro brutto im Monat. Auch die Hartz IV-Sätze werden moderat angepasst - für Jugendliche ab 14 Jahren und Erwachsene steigen sie um fünf Euro pro Monat. Etwas stärker profitieren Kinder zwischen sechs und 13 Jahren, deren Satz um 21 auf 291 Euro angehoben wird.

Ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff wird eingeführt. Die drei bisherigen Pflegestufen werden künftig durch fünf Pflegegrade ersetzt. Insgesamt sollen mehr Pflegebedürftige bessere Leistungen erhalten; vor allem Demenzkranke sollen profitieren. Der Beitrag zur gesetzlichen Pflegeversicherung wird dafür von 2,35 auf 2,55 Prozent angehoben.

Der Zins sinkt für Neuverträge zum 1. Januar von 1,25 auf 0,9 Prozent. Dabei handelt es sich um den Zins, den Versicherungen ihren Kunden bei Vertragsbeginn höchstens zusichern dürfen.

Lange hatte sich der deutsche EU-Digitalkommissar Günther Oettinger dagegen gesträubt. Doch die Verbraucherschützer haben sich durchgesetzt: Ab Mitte Juni soll nach dem Willen der EU-Kommission das gebührenfreie Roaming ohne zeitliche Einschränkung kommen. Im EU-Ausland kann dann zu genau demselben Preis wie im Heimatland telefoniert werden.