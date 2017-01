Amtsgericht München ADAC darf Verein bleiben

Als Verein genießt der Automobilclub erhebliche Steuervorteile. Und: Mit dem Argument der Gemeinnützigkeit kann er deutlich besser um neue Mitglieder werben. Das heißt im Umkehrschluss: Wäre ihm der Status aberkannt worden, wäre der ADAC wohl in noch unruhigeres Fahrwasser geraten. Rechtlich wäre der Club dann behandelt worden wie jedes Privatunternehmen.

"Uns fällt ein Stein vom Herzen." ADAC-Präsident August Markl in einer internen Rund-Mail an die Mitarbeiter

Prüfung nach Manipulationen im Verein

Verein - ja oder nein? Um das beantworten zu können, hat das Registergericht am Amtsgericht München den ADAC drei Jahre lang unter die Lupe genommen. Auslöser für die Prüfungen waren die Manipulationen bei der Autowahl "Gelber Engel". Außerdem hatten Unstimmigkeiten im Geschäftsgebahren Anlass gegeben, dem Club genauer auf die Finger zu schauen. Was für die Prüfer letztlich den Ausschlag gegeben hat, war die Reform, die der Club in den vergangenen Jahren angeschoben hat:

Danach besteht der ADAC mittlerweile aus drei Säulen: dem Verein, der als Dienstleister auftritt, der Aktiengesellschaft, in der die proftiorientierten Teile zusammenlaufen, und einer Stiftung, die für die Luftrettung und für die Forschung zuständig ist.

Aus der Pressemitteilung des Münchner Amtsgerichts "Nach der erfolgten Reform des Vereins wurden kommerzielle Tätigkeiten, die nicht bereits den Beteiligungsgesellschaften zugeordnet waren und nicht mit dem Nebenzweckprivileg vereinbar sind, in eine europäische Aktiengesellschaft, der ADAC SE und ihren Tochtergesellschaften ausgelagert. Ideelle Tätigkeiten werden durch den Verein erbracht. Die Erträge der Beteiligungsgesellschaften kommen anteilig dem Allgemeinen Deutschen Automobil-Club e.V. (ADAC) sowie einer neu gegründeten ADAC Stiftung zugute. In dieser werden die gemeinnützigen Aktivitäten der 'ADAC-Gruppe' zusammengefasst."

Mit anderen Worten: Der Verein selbst arbeite gemeinnützig und nicht, um wirtschaftliche Vorteile zu erlangen. Der ADAC selbst will die Entscheidung nicht groß kommentieren. Man sei immer der Auffassung gewesen, dass man ein Verein sei. Deshalb habe man auch mit der Reform alles unternommen, um diesen Status zu behalten, sagte ein Sprecher dem Bayerischen Rundfunk.

Richtungsweisende Entscheidung

Experten gehen davon aus, dass die Entscheidung auch für andere Vereine von Bedeutung ist. Hätte der ADAC tatsächlich seinen Status als Verein verloren, wären womöglich auch andere Vereine in Frage gestellt worden, die nebenbei große Geschäfte machen - Sozialverbände zum Beispiel oder auch der Deutsche Fußballbund. Das große Aufatmen nach dem heutigen Urteil dürfte sich also nicht nur auf den Automobilclub beschränken.