ADAC-Studie zu Fernbusbahnhöfen Im Regen an der Haltestelle

So fängt die Reise schon mal nicht gut an: In vielen deutschen Städten ist das Warten auf den Fernbus kein Spaß - dies stellt der ADAC in seiner neuen Studie fest. Von zehn getesteten Fernbusbahnhöfen schnitten sechs mit der Note "ausreichend" oder schlechter ab.

Deutschlands Fernbusbahnhöfe können mit dem boomenden Linienverkehr nicht Schritt halten und bleiben oftmals hinter den Bedürfnissen der Fahrgäste zurück. Dieses Ergebnis zeigt der erste ADAC-Test von insgesamt zehn hoch frequentierten deutschen Fernbusbahnhöfen. Lediglich vier getestete Bahnhöfe schnitten mit der Note "gut" ab.

Die bayerischen Bahnhöfe München Der Verkehrsknotenpunkt "Zentraler Omnibusbahnhof" (ZOB) mit 29 Busterminals ist nur einen kurzen Fußmarsch vom Hauptbahnhof entfernt und gut erreichbar mit PKW und öffentlichen Verkehrsmitteln. Kurzzeitparkmöglichkeiten sind vorhanden. Auf sieben Ebenen stehen den Busreisenden mehrere Schnellrestaurants und Imbisse zur Verfügung, außerdem Apotheke, Supermarkt, Kiosk und vieles mehr. Augsburg Die schwäbische Metropole Augsburg ist mit einer Haltestelle ins Fernbusnetz eingebunden, und zwar an der Tram-Endhaltestelle Augsburg-Nord in Oberhausen, dort allerdings ist der Halt nicht mit einem wetterfesten Wartehäuschen oder Sitzbänken ausgestattet, was im Internet unter Fernbusnutzern moniert wird. Positiv wird bewertet, dass es einen Park-and-Ride-Platz dort gibt und dass das Augsburger Zentrum über die Straßenbahn schnell zu erreichen ist. Der Bushalt selbst liegt in kurzer Entfernung zur Autobahnauffahrt A8-Augsburg/West. Regensburg In Regensburg gibt es lediglich eine Haltestelle mit einer Fahrplantafel für Fernbuskunden in der Nähe des Hauptbahnhofs. Es hält ja auch nur mehr der Flixbus, nachdem der Fernbusmarkt im letzten Jahr eingebrochen ist. Kein Postbus mehr, kein DB-Bus mehr, kein ADAC-Bus mehr… Würzburg Auch in Würzburg ist die Situation für Fernbuskunden mehr als unbefriedigend. Zwar halten die Busse am sogenannten Quellenbachparkhaus nahe des Hauptbahnhofs verkehrsgünstig in der Innenstadt und gut an den Nahverkehr angebunden. Allerdings gibt es für Kunden keinerlei Serviceeinrichtungen, weder eine ausreichende Beschilderung oder eine Überdachung und schon gar keine elektronischen Anzeigetafeln. Fehlanzeige auch bei der Suche nach Toiletten, Duschen oder gar einem Baby-Wickelplatz. Dafür müssen die Kunden rund 200 Meter in den Hauptbahnhof laufen. Bamberg In Bamberg gibt es für Fernbusse zwei benachbarte Haltestellen. Der DB-Bus nimmt die Fahrgäste direkt am Bahnhofsvorplatz auf, Flix-Bus wickelt seinen Verkehr 50 Meter weiter in der Ludwigsstraße, ebenfalls direkt am Bahnhof ab. Unterstellmöglichkeiten bei Regen gibt es durch die vorhandene Überdachung der weitgehend leer stehenden Einkaufszentrums Atrium, DB-Busgäste können das Bahnhofsgebäude nutzen, wo sich auch Toilettenanlagen befinden. Diese werden ebenfalls von den Flix-Bus Kunden genutzt.

Fernbusanbieter gefragt

Für den Ausbau der Fernbushaltestellen in den bayerischen Städten fordert der ökologisch orientierte Verkehrsclub Deutschland (VCD) eine stärkere Beteiligung der Fernbusanbieter. Der VCD Bayern kritisiert, dass die Fernbus-Unternehmen im Gegensatz zur Deutschen Bahn keinen nennenswerten Beitrag für die von ihnen benutzte Infrastruktur leisten - zumal Fernbusse auch keine Autobahnmaut bezahlen müssen. Auch den Bund sieht der VCD in der Pflicht, weil Personen-Fernverkehr dessen Aufgabe sei - und nicht etwa die der Kommunen oder Bundesländer. Fördermittel gibt es laut VCD bisher nur für Nahverkehrshaltestellen.

Deutschlandweit fehlt Infrastruktur

Bei der ADAC-Auswertung fällt auf: Höhere Qualitätsstandards finden sich eher in Städten, in denen Fernbusbahnhöfe neu geschaffen wurden und die gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden sind. Ein flächendeckender Standard fehlt bislang allerdings - oftmals müssen Fernbusreisende noch immer mit Haltestellen am Fahrbahnrand oder ohne geeignete Infrastruktur vorliebnehmen.

"Der Fernbusmarkt hat sich in den letzten Jahren schneller entwickelt als die zugehörige Infrastruktur. Das heißt, den idealen Busbahnhof gibt es bislang noch nicht. Die Angebote der Städte bilden derzeit nicht die Mobilitätsbedürfnisse und Wünsche der Fahrgäste ab. Hier sollte dringend nachgebessert werden." Alexander Möller, Geschäftsführer Verbraucherschutz des ADAC e.V.

Die Ergebnisse im Einzelnen

Hier wurde getestet Getestet wurden im Juni und Juli 2016 Fernbusbahnhöfe in Bremen (ZOB), Dortmund (ZOB), Göttingen (ZOB), Hamburg (Bus-Port ZOB), Hannover (ZOB), Mannheim (Busbahnhof), München (ZOB), Rostock (ZOB), Stuttgart (SAB) und Berlin (Südkreuz). Der Berliner ZOB wurde zum Testzeitpunkt umgebaut und deshalb nicht in das Testprogramm aufgenommen. Die Tester prüften 60 unterschiedliche Merkmale und Kriterien in den Kategorien Ausstattung, Zugänglichkeit, Sicherheit, Information und Komfort.

Der Sieger

Busbahnhof in Stuttgart

An der Spitze des Vergleichs liegt der SAB in Stuttgart, der die Note "gut" verdient: Er ist komplett überdacht, informiert mit mehrsprachigen elektronischen Anzeigen und Durchsagen sowie eigener Website. Daneben verfügt er über einen zentralen Ticket- und Infoschalter für mehrere Anbieter sowie Einkaufsmöglichkeiten, Wasch-, Dusch- und Babywickelplätze, ein durchgehendes Leitsystem für Sehbehinderte und ausreichend Parkmöglichkeiten. Kritisiert wurde von den Testern allerdings der Standort Flughafen - außerhalb des Stadtzentrums und damit fernab von den Hauptzielpunkten des Fernbusses.

Die Schlusslichter

Busbahnhof in Bremen

Eine lange Mängelliste gab es für den Göttinger Fernbusbahnhof. Zwar liegt er direkt am Hauptbahnhof - doch es fehlten elektronische Anzeigen mit aktuellen Infos, die Beschilderung sei schlecht, es gebe keinen zentralen Ticketschalter, keine Zebrastreifen sowie kein Dach. "Die lassen die Leute im Regen stehen", sagte ein ADAC-Sprecher. Ähnlich viele Minuspunkte bekam der Bremer Fernbusbahnhof.

Information Glückssache?

Zu kritisieren sind bei den meisten getesteten Bahnhöfen die Informationsangebote für Fahrgäste. Elektronische Anzeigen mit aktuellen Informationen im Wartebereich oder an den Bussteigen fehlen bei einem Großteil der Testobjekte entweder ganz oder waren nicht vollständig. Nur in Hamburg, Hannover, München und Stuttgart sind solche Displays überhaupt vorhanden. Durchsagen zu An- und Abfahrten der Busse gibt es nur im Ausnahmefall.