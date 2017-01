Mehr Kompetenz Bundespolizei will Zuständigkeit für Abschiebung

Bisher übernimmt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg die Aufgabe Asyl zu gewähren oder nicht. Werde dies verneint, gehe die Zuständigkeit jedoch an die kommunalen Ausländerämter und die Landespolizeien über, meinte Dieter Romann im Deutschlandfunk. Hätte der Bund den Berlin-Attentäter Amri nicht an die Landesbehörden abgeben müssen, wäre es möglicherweise zu einer Abschiebung gekommen, so der Präsident der Bundespolizei. Romann sagte, eine entsprechende Kompetenz für die Bundespolizei könne die Abschiebungen effizienter und schneller machen.

Erst vor kurzem hat Bundesinnenminister Thomas de Maiziére eine stärkere Kompetenz des Bundes gefordert - unter anderem hat er sich für den Ausbau zu einer echten Bundespolizei gesprochen. Dieter Romann sieht in den Plänen für den Ausbau der Bundespolizei eine positive Entwicklung.

"Der absolute Schwerpunkt der Aufgabenstellung ist natürlich in diesen Zeiten das Grenzregime. Hier muss das Primärziel bleiben die unerlaubte Einreise zu verhindern. Ist die Person erst im Inland oder im Schengenraum eingereist dauert es oft Monate, Jahre oder Jahrzehnte bis ein dann entsprechend negativ beschiedener Aufenthalt beendet werden kann. Aufrund des Visa- und Schengen-Regimes, aber auch des Dublin-Regimes kann dieses Primärziel realtistischer Betrachtung unter Beibehaltung von Schengen und Dublin natürlich nur eingeschränkt durch die Grenzpolizei erreicht werden und hier setzt der Minister aus meiner Sicht zu Recht an, aber das Sekundärziel muss bleiben, einen unerlaubten Aufenthalt so schnell wie möglich verhindern." Dieter Romann, Präsident der Bundespolizei im Interview mit dem Deutschlandfunk

Bundespolizei sollte bundesweit kontrollieren dürfen

Romann begrüßt auch die Überlegungen, das "Grenzregime zu erweitern", das heißt, bundespolizeiliche Kontrollen auch hinter dem 30-Kilometer-Grenzraum durchführen zu können. Eine konkrete Feststellung eines eventuell unerlaubten Aufenthaltes müsste durch die Bundespolizei im ganzen Bundesgebiet möglich sein.

"Zur Stärkung des grenzpolizeilichen Mandates sollte der Bundespolizei, neben den Landespolizeien, auch parallel die repressive Zuständigkeit zur Bekämpfung des unerlaubten Aufenthaltes übertragen werden." Dieter Romann, Präsident der Bundespolizei im Interview mit dem Deutschlandfunk

Das Beispiel Anis Amri

Ablehnung eines Asylantrags Bei der Ablehnung eines Asylantrags werden die Antragsteller aufgefordert, Deutschland zu verlassen. In der Regel haben sie dafür einen Monat Zeit – manchmal aber auch weniger. Reisen sie nicht freiwillig aus, droht ihnen die Abschiebung. Um eine Abschiebung sicherstellen zu können, werden manche Menschen in Abschiebehaft genommen. Diese Haft kann bis zu 18 Monate dauern. Zudem gibt es in vielen Bundesländern so genannte Ausreisezentren. Dort werden diejenigen eingewiesen, die nach Meinung der Behörden nicht ausreichend zur Klärung ihrer Identität beigetragen haben und wegen der fehlenden Papiere nicht abgeschoben werden können.

Nach Aussage von Romann habe die Bundespolizei Anis Amri nach einem Hinweis aus Nordrhein-Westfalen am 30. Juli 2016 in einem Bus in Friedrichshafen ausfindig gemacht. Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits seinen ablehnenden Asylantrag erhalten. Damit sei er bereits ausreisepflichtig gewesen. Die Bundespolizei wußte vom Tatbestand von mehreren Urkundenfälschungen und auch dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Damit wurde Amri an die Landespolizei und Ausländerbehörde Baden-Württemberg überstellt. Der Haftrichter habe damals eineinhalb Tage Haft zur Sicherung der Abschiebung gewährt.

"Ich kann mir vorstellen, dass ein Beibehalt bei der Bundespolizei zu einer Abschiebung hätte führen können, denn die Möglichkeiten die der Bund hat in diesem Bereich sind sicherlich besser als bei rund 600 Ausländerbehörden in den Ländern und Kommunen." Dieter Romann, Präsident der Bundespolizei im Interview mit dem Deutschlandfunk

Bundeskompetenz von der Aufnahme bis zur möglichen Ablehnung

Werden Entscheide des BAMF durch die Verwaltungsgerichte des Landes bestätigt, also ist die Ablehnung eines Asylantrags durch alles Instanzen, ist die Ausländerbehörde des Landes und damit auch die Landespolizei für die Abschiebung verantwortlich. Effizienter, so Romann, sei es, den Vorgang in den Bundeszuständigkeit zu belassen, auch die Abschiebung. Erst sollten innerstaatliche Synergien überdacht werden, so Romann, bevor auch gleichzeitig Überlegungen zu einem europäischen FBI geführt werden.

"Ich glaube, dass das ein Weg ist, der zu schnelleren Ergbnissen führt, wenn die Außerlandesbringungspflicht rechtskräfig feststeht." Dieter Romann, Präsident der Bundespolizei im Interview mit dem Deutschlandfunk

Ministerpräsidentin nimmt Innenminister in Schutz

NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft

Im Fall Amri hat sich Ministerpräsidentin Hannelore Kraft noch einmal vor ihren Innenminister Ralf Jäger gestellt. Ihm wurde vorgeworfen, dass im Fall Amri die Sicherheitskräfte versagt hätten. Anhand von Erkenntnissen würden Entscheidungen getroffen und dabei könnten auch Fehler passieren. Im Nachhinein sei es eine Fehlentscheidung des Bundes und der Länder gewesen, die Beobachtung des späteren Attentäters zu beenden und seine Gefährlichkeit nicht richtig zu beurteilen. Kraft erläuterte, nach Einschätzung der Behörden habe es die geltende Rechtslage nicht zugelassen, Amri festzusetzen.

Härteres Durchgreifen auch bei Kleindelikten

Präsident Romann klagt, dass zwar Täter von Kleindelikten wie beispielsweise Taschendiebstahl festgenommen werden können, diese jedoch dann aufgrund des Nachweises eines festen Wohnsitzes wieder freigelassen werden müssen. Als fester Wohnsitz gilt auch die Adressangabe in eines Erstaufnahmelagers.