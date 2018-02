Kritik an Staatsregierung Abschiebeflug mit 14 Afghanen von München gestartet

Am Abend sind abgelehnte Asylbewerber mit einem Abschiebeflug vom Münchner Flughafen nach Afghanistan zurückgebracht worden. Nach BR-Informationen sollten ursprünglich 58 Menschen an Bord sein - am Ende waren es aber nur 14.

Von: Veronika Beer und Gerhard Brack