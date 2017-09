Kunst-Anwalt Hannes Hartung Die Suche nach der gerechten Strafe für illegalen Abriss

Der illegale Abriss des kleinen Handwerkerhäuschens im Münchner Stadtviertel Giesing Anfang September hat viele schockiert und eine Debatte in Gang gebracht. Was kann man tun, um Denkmäler besser zu schützen? Wo liegen die Probleme zwischen Eigentümern und Denkmalpflegern? Fragen von Julia Zöller an Rechtsanwalt Hannes Hartung, der unter anderem den Kunstsammler Cornelius Gurlitt vertreten hat.

Hat der Eigentümer gedacht: Keiner merkt's! Ist mir wurscht? Sind die Bauarbeiter durchgedreht? Das wohl eher nicht. Warum ein denkmalgeschütztes Haus in München-Giesing ohne Ankündigung und obwohl sogar die Polizei da war, abgerissen worden ist: Wir wissen es nicht. Der Münchner Anwalt Hannes Hartung beschäftigt sich beruflich mit dem Thema Denkmalschutz. Er begleitet schon seit zehn Jahren diverse Streitigkeiten. Herr Hartung, haben Sie so eine Räuberpistole wie jetzt in Giesing schon mal erlebt?

Einen so krassen Abriss habe ich noch nie erlebt. Ich laufe immer wieder an wunderschönen Denkmälern vorbei, zum Beispiel auch am Starnberger See. Die Eigentümer lassen die verfallen. Das heißt, das ist der kalte Abriss, das gibt es. Aber nicht der brutale Abriss mit dem Bagger.

Das Handwerkerhaus aus dem 19. Jahrhundert ist jetzt weg, die Bauarbeiter sind auch weg, der Eigentümer sagt: "Oh Gott, ich hab' das nicht beauftragt!" Ist es möglich, dass es gar keine juristische Konsequenz gibt?

Nein, das ist eigentlich undenkbar. Ich habe auch ein Video im Internet gesehen. Es ist ganz offensichtlich so, dass der neue Eigentümer - das Haus stand ja zwei Jahre leer - beauftragt hat, den Abriss vorzunehmen. Und wenn Sie den Bagger sehen, wie er in die Mauer reingreift, ist es so, dass jetzt natürlich Möglichkeiten bestehen für die Behörden, gegen den neuen Eigentümer vorzugehen, aber natürlich auch gegen den Bauträger. Es ist leider nur eine Ordnungswidrigkeit, wenn Sie ein Denkmal abreißen. Nach dem Denkmalschutzgesetz sind das bis zu 250.000 Euro.

250.000 Euro tun niemandem, der in München mit Immobilien spekuliert, wirklich weh - leider!

Das ist in der Tat viel zu wenig, und da muss man natürlich drüber nachdenken, dass man hier nachbessert. Man kann auch mal drüber nachdenken, ob man das nicht sogar strafwürdig stellt. Das heißt, dass Denkmalvernichtung auch eine qualifizierte Sachbeschädigung ist, die dann auch wirklich strafwürdig ist. Das würde der Denkmalpflege sicher sehr helfen.

Was wäre denn aus Ihrer Sicht eine gerechte Strafe?

Eine gerechte Strafe sehe ich in der Tat auch darin, was der Generalkonservator, Herr Pfeil, vorgeschlagen hat, dass der Eigentümer das komplett so wieder aufbauen soll wie das Häuschen mal war, das heißt konkret: So, guter Mann, Du hast das abgerissen, Du baust das jetzt exakt maßstabsgetreu nach den alten Plänen wieder auf!

Erleben Sie, dass Eigentümer zu Ihnen kommen und sagen: Kann ich das Haus da wegreißen? Kann ich nicht einen Dreispänner drauf bauen und vertreten Sie mich dabei bitte!

Ja, selbstverständlich! Ich hab auch schon einen Fall gehabt in Lindau, da ging es um den lieben Augustin, das war ein sehr problematisches Denkmal, das war ein Gasthaus, wo noch SS-Runen eingeschnitzt waren in der Gaststube, das nennt man problematisches Denkmal. Der Denkmaleigentümer konnte sich dann am Ende auch durchsetzen und es war dann auch das Verständnis da. Es geht immer um die Frage der Zumutbarkeit für den Eigentümer. Und wenn es wie hier allerbeste Lage an der Seefront in Lindau und dann auch noch ein problematisches Denkmal ist, dann ist es gut, wenn man auch in so einem Fall mal den Abriss befürwortet, aber ich sage im Grundsatz ist es immer gut, einen Konsens zu suchen.

Helfen Sie den Eigentümern auch, die Fördermittel zu beantragen? Gibt es Fördermittel?

Ja, ich helfe denen auch, die Fördermittel zu beantragen, aber da haben wir das größte Problem in Bayern. Leider hat die Bayerische Staatregierung in den letzten 15 Jahren sämtliche Fördermittel fast auf Null zusammengestrichen. Das heißt, die Denkmalpfleger kämpfen hier sehr auf einsamem Posten. Sie können kaum Angebote machen, was sehr traurig ist. Sie würden sie gerne machen, aber das Geld ist nicht mehr da. Und ich meine, wenn man sich mal die Steuermittel anschaut und wie wunderbar reich unser Freistaat ist, sollte sich mal die Politik gut überlegen, ob sie nicht in den alten Weg wieder zurückkommen wollen in die Neunziger Jahre, wo noch ganz viele Zuschüsse flossen und wo noch ganz viele Denkmäler dann wunderbar saniert wurden - auch mit Hilfe des Staates.

Wo gibt es denn die meisten Konflikte zwischen Eigentümern und Denkmalpflegern?

Das ist ganz häufig, dass die Denkmalpflege natürlich eine materialgerechte Sanierung will.

Materialien wie früher?

Ja, genau! Ich erinnere mich an ein altes Haus in Lindau, da sollten die alten Kastenfenster wieder aufgebaut werden. Das fand ich nicht zumutbar für meine Mandantin. Gegenüber war eine Behörde, ein ganz ähnliches Haus, und da waren Plastikfenster drin.

Hat die Denkmalpflege ein scharfes Schwert, um zu sanktionieren, oder ein stumpfes?

Nein, die Denkmalpflege ist ja viel zu schlecht ausgerüstet, um einzuschreiten. Es ist schön, dass dieses kleine Handwerkerhäuschen nun zu einer großen Debatte über die Denkmalpflege in Bayern führt, und der müssten natürlich mehr Instrumentarien zum Einschreiten, aber auch zur Hilfe gegeben werden. Also auch, dass sie größere Zuschusstöpfe haben, dass sie konkrete Angebote machen können. Dann ist eine Sanktion nachvollziehbarer, als wenn gar keine Angebote kommen und nur Auflagen.

Versuchen wir, positiv zu enden: Sie haben viele Klienten, die in alten Häusern, alten Villen oder sogar alten Schlössern leben. Das ist jetzt nicht der Weg, um schnelles Geld zu machen. Es zieht vielleicht auch mehr als im Neubau. Was bekommen die dafür?

Sie bekommen viel mehr! Sie bekommen Seele, sie bekommen Charakter, sie atmen den Atem der Geschichte, wenn Sie sich diese Häuser anschauen, ich wohne leider noch in keinem drin. Das ist mein Lebensziel, mal ein Denkmal zu kaufen, das ist so wunderschön, und das ist mit nichts zu vergleichen, mit keinem Neubau.