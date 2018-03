Verfälscht oder nicht? Abgaswerte: Der Streit um die Messstellen geht weiter

Ist die Diesel-Problematik gar nicht so schlimm? Sind die Messwerte in Deutschland verfälscht, weil Messstationen zu nah an den Straßen sind? Ist die Diskussion um Fahrverbote damit vielleicht sogar aus der Luft gegriffen? Solche Vorwürfe sind zuletzt aufgetaucht. Der BR ist ihnen nachgegangen.

Die Debatte begann mit einer Zeitungsschlagzeile. Sie lautete: "So werden die Schadstoffwerte hochgetrickst." Weiter hieß es, die Luftmessstation an der Ecke Schwanthaler Straße/Sonnenstraße liege zu nahe an der Fahrbahn. Das verfälsche die Werte zu Ungunsten der Autofahrer, wird im Text angedeutet.

Station müsste von Fahrbahn 25 Meter entfernt sein

Die Messstation sei aber so aufgestellt worden, wie es das europäische Recht vorschreibt - sagt Claus Kumutat, der Präsident des bayerischen Landesamtes für Umwelt:

"Wir garantieren für die Werte, die wir an unseren Luftmessstationen messen. Alle unseren 54 Stationen entsprechen den rechtlichen Vorgaben der 39. Bundesemissionsschutzverordnung und die wiederum ist eine Eins-zu-Eins-Umsetzung der EU-Richtlinien. Darauf kann sich jeder verlassen." Claus Kumutat, Präsident des bayerischen Landesamtes für Umwelt

Das ist allerdings auf den ersten Blick ein Widerspruch: Denn die Abstände von Messstationen zur Fahrbahn sind in einigen Fällen eindeutig zu gering. Laut der zitierten Verordnung müsste etwa die Messstation am Stachus mindestens 25 Meter von der Fahrbahn entfernt stehen. Das Gleiche gilt auch für andere notorische Verkehrsknotenpunkte in München - wie etwa an der Landshuter Allee und der Nymphenburger Straße.

Das Landesamt für Umwelt verteidigt seine Messungen

Würde man in München die Messstation am Stachus um die vorgeschriebenen 25 Meter zurückverlegen, würde das kaum Auswirkungen auf die Messergebnisse haben - argumentiert dagegen Claus Kumutat. Die Stärke oder Höhe der Werte hänge nur von der Verkehrsbelastung und der Geometrie an dieser Stelle ab; alle in Europa würden nach den selben Standards messen, deshalb ist laut Kumutat ein Vergleich eben schon möglich.

Dem widerspricht Mark Wenig, der Leiter der Arbeitsgruppe "Fernerkundung von Spurengasen" am Meteorologischen Institut der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Er stellt fest:

"Meine Erfahrung hat gezeigt, dass die Verteilung sehr, sehr variabel ist. Es ist schon ein Unterschied, wie nah man an der Straße misst. Da machen ein paar Meter etwas aus; auch in welcher Höhe man misst, wie lange, zu welcher Tageszeit." Mark Wenig, Abgas-Experte an der LMU

Für die Messstation am Münchner Stachus allerdings bestätigt Mark Wenig indirekt die Einschätzungen Kumutats, wonach es um ein paar Meter hin oder her dann doch nicht geht. Je nach Windrichtung oder anderen Faktoren könne es hier tatsächlich keinen Unterschied machen, wie nahe die Station an der Straße steht.

Seit 40 Jahren an der gleichen Stelle gemessen

Die Messstation am Stachus steht schon seit 40 Jahren am gleichen Ort. Damals hat es noch keine EU-Verordnung gegeben - und damit auch noch keine 25-Meter-Abstandsbestimmung. Als die dann kam, hat das bayerische Landesamt für Umwelt die Station einfach dort gelassen, wo sie immer noch steht. Aus Sparsamkeit? Oder war es Schlamperei?

Das zuständige Landesamt für Umwelt schweigt sich hier aus. Aber dessen Präsident Kumutat ist sich sicher: Ein weiteres "Abrücken" von der Kreuzung würde am Stachus keine niedrigeren Abgaswerte mit sich bringen. Im Gegenteil: Man käme weg von den starken Luftströmen an der Kreuzung, stärker hinein in die Häuserschluchten - und damit "tendenziell zu eher höheren Werten".