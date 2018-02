Unfall A3 bei Passau wegen Lkw-Brand gesperrt

Flammen und Vollsperrung auf der A3: Ein mit Spraydosen beladener Lastwagen fing am Montag auf der Autobahn bei Rottal-Ost - kurz vor der österreichischen Grenze - Feuer. Die Autobahn wurde in beiden Richtungen gesperrt.

Ein mit Spraydosen beladener Lkw brannte auf der Autobahn A 3 auf der Höhe Rottal-Ost komplett ab. Personen wurden nicht verletzt. In beide Richtungen wurde die Autobahn komplett gesperrt. Der LKW hatte Farbsprühdosen und Insektizide geladen. Das gab die Polizei Niederbayern bekannt. Aus den Frachtpapieren sei hervorgegangen, dass das Fahrzeug mit 844 kg Farbsprühdosen und rund 13 Tonnen Insektiziden unterwegs war. Das Insektizid war in Kanistern verpackt, die bei dem Brand geschmolzen sind und weiterhin auslaufen. Zum entstandenen Umweltschaden kann die Polizei noch keine Angaben machen.

Stau löste sich nur langsam auf

Die Fahrzeuge, die an der Unglücksstelle im Stau gestanden hatten, konnten die Autobahn inzwischen verlassen. Nach wie vor ist unklar, wie lange die A3 für die Aufräum- und Bergearbeiten gesperrt bleiben wird. Die Ursache für das Feuer konnte noch nicht ermittelt werden. Der am Lkw entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren 5-stelligen Eurobereich, so die Polizei.

