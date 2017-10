Teilzeit-Forderung der IG Metall 28-Stunden-Woche auf Zeit: Zukunftsmodell oder rückwärtsgewandt?

Diese Umfrage ist ein Stimmungsbild und nicht repräsentativ. Technisch ist das System bestmöglich geschützt, um Manipulationen zu vermeiden.

Sechs Prozent mehr Geld: Mit einer derartigen Forderung hatten die Arbeitgeber nach Jahren der Lohnzurückhaltung gerechnet. Doch IG Metall-Chef Jörg Hofmann geht es im bevorstehenden Tarifkonflikt noch um anderes: für möglichst viele der rund 3,9 Millionen Beschäftigten in deutschen Schlüssel-Industrien wie Auto und Maschinenbau will die Gewerkschaft spürbare Arbeitszeitverkürzungen durchsetzen - erstmals seit mehr als 20 Jahren. Die Zeit sei reif, findet auch der eben bestätigte Chef der Chemiegewerkschaft IG BCE, Michael Vassiliadis.

Konkret geht es um den individuellen Rechtsanspruch auf eine bis zu 24-monatige Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit, eben die befristete 28 -Stunden-Woche, in bestimmten Fällen mit Lohnausgleich. Bei den Arbeitgebern werden längst verdrängte Erinnerungen an den Streit um die 35-Stunden-Woche wach. Entsprechend scharf ihre Reaktionen: Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall nennt die Forderung "rückwärtsgewandt", Südwestmetall spricht von einer "tarifpolitischen Geisterbahnfahrt".

"Wenn es um Arbeitszeit ging, gab es immer ordentlich Krach." IG-Metall-Chef Jörg Hofmann

Flexibilisierung - jetzt auch für Arbeitnehmer?

Tatsächlich fordert die Gewerkschaft nur ein, was die Unternehmen schon lange von ihren Angestellten verlangen: mehr Flexibilität. Die Arbeitgeber können an zwei Stellschrauben drehen, die Arbeitnehmern nicht zur Verfügung stehen. Die wichtigste: Überstunden. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg hat ausgerechnet, dass die Beschäftigten in Deutschland 2016 zusammen 820,9 Millionen Stunden bezahlte und 941,2 Millionen Stunden unbezahlte Überstunden geleistet haben - beide Zahlen sind zuletzt wieder gestiegen. Und: Gerade heute hat die Bundesregierung ihre Wachstumsprognose für 2017 deutlich angehoben.

Reicht auch die Mehrarbeit nicht aus, um in Boomphasen alle Aufträge abzuarbeiten, bleibt den Konzernen das Instrument der Leiharbeit. Nach dem aktuellen Gesetz vom 1. April 2017 dürfen die Unternehmen 18 Monate lang Zeitarbeiter engagieren, ohne sie fest einzustellen; die ersten neun Monate bei deutlich geringerer Entlohnung.



Die Metallindustrie machte von beiden Möglichkeiten zuletzt regen Gebrauch - worauf die Gewerkschaft mit ihrer Initiative ebenso reagiert wie auf den gesellschaftlichen Wandel der letzten beiden Jahrzehnte.

Die Argumentation der Gewerkschaften

Neben individuellen Härtefällen wie der Pflege kranker Angehöriger geht es der IG Metall auch ganz grundsätzlich um junge, mit ihrer Familie(nplanung) beschäftigte Arbeitnehmer - besonders um Arbeitnehmerinnen. Für die Unternehmen, so ein Argument der Gewerkschaften, könnte sich das Ganze im Wettbewerb um die besten Arbeitskräfte sogar auszahlen:

"Moderne Arbeitszeiten können Unternehmen für Fachkräfte attraktiver machen. Vor allem Frauen könnte moderne Arbeitszeit die Entscheidung für technische Berufe leichter machen. Viele interessieren sich durchaus für Technik. Nur wechseln Frauen nach einer Ausbildung häufig auf einen Bürostuhl, weil die Arbeitszeiten dort einfach besser zum Familienleben passen." igmetall.de

Die Argumentation der Unternehmer

Die Arbeitgeber sehen das anders. Arbeitszeitverkürzung würde den Fachkräftemangel weiter verschärfen, sagt Rainer Dulger, Präsident von Gesamtmetall. Und der Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie sekundiert, die 35-Stunden-Woche habe sich als "Anker für alle Beschäftigte" bewährt. Mit Nachdruck wird vor allem die Möglichkeit eines Lohnausgleichs abgelehnt.

"Eine kollektive Umverteilung, etwa durch Entgeltausgleich, ist nicht leistungsgerecht und bedeutet, dass alle Beschäftigten die Freizeit-

wünsche einzelner mitbezahlen. Der Faktor Arbeit würde weiter verteuert. " Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer vbm

Modell Skandinavien: Bei Toyota ist's möglich

Ziemlich beispiellos ist der Rechtsanspruch auf befristete Arbeitszeitverkürzung nur in Deutschland. In Skandinavien werden bereits weit ehrgeizigere Modelle praktiziert. Die Stadtverwaltung und mehrere kommunalen Betriebe der Stadt Göteborg etwa registrierten nach Einführung eines Sechs-Stunden-Tages mit vollem Lohnausgleich weniger Krankmeldungen und höhere Produktivität - allerdings auch steigende Kosten, denn ohne Neueinstellungen ging es nicht. Ein Altersheim brach den Versuch daher ab.

Vergleich: Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit in Europa 2016

Für die deutschen Metaller besser vergleichbar ist das Beispiel einer schwedischen Toyota-Werkstatt, die zwölf Stunden am Tag geöffnet hat - aufgeteilt auf zwei Sechs-Stunden-Schichten. In Norwegen fordern die Gewerkschaften die 30-Stunden-Woche und verweisen auf den Ort Hemdal, wo ähnlicher Versuche sogar wissenschaftlich begleitet und ihr Erfolg dokumentiert wurde.

Klar ist: 1-zu-1 auf BMW, MAN und Schaeffler übertragbar sind diese Beispiele nicht. Klar ist aber auch: ein bloßes Feilschen um Geld und Prozentpunkte wird dieser Tarifkonflikt nicht. Gefragt sind kreative und wechselseitig flexible Arbeitszeitmodelle, die die Gewerkschaften nicht billig abspeisen und die Unternehmen nicht allzu teuer zu stehen kommen. Ansonsten, so lässt sich die Entschlossenheit der IG Metall deuten, droht ein Arbeitskampf, der beide Seiten beutelt.