Rheinland-Pfalz ist ein Urlaubsziel für Genießer wie für Aktive. Die Südliche Weinstraße wusste schon Ludwig I., König von Bayern, zu schätzen – er baute sich dort sein Sommerschloss „Villa Ludwigshöhe“. Bei Erkundungen in dieser Weinlandschaft mit toskanischer Atmosphäre entdeckt man neben Saumagen und Co auch andere interessante kulinarische Besonderheiten. Schroffe Felsen, freundliche Auen, prachtvolle Parks und Weinberge so weit das Auge reicht: So präsentiert sich die Landschaft rechts und links der Nahe.

Redaktion: Marianne Riermeier