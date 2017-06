Zu den schönsten Zielen in Kroatien gehören zwei Regionen: im Süden und Südosten Dalmatien und im Norden Istrien. Romantische Buchten, saubere Strände und zahllose kleine Inseln bieten Erholung abseits jeden Trubels. Wer ins Inland reist, findet ein anderes Kroatien: Der Nationalpark Paklenica ist ein Bergsteigerparadies und war in den 60er-Jahren Drehort von einem Dutzend Winnetou -Filmen wie auch der Nationalpark Plitvicer Seen. Es ist eine auf der Welt einzigartige Landschaft.

Redaktion: Marianne Riermeier