Nirgendwo ist die Natur rauer, nirgendwo ist sie wilder als in Patagonien – der Heimat des ewigen Eises. Die filmische Reise startet in der Mitte des Landes, mit einem kleinen Abstecher in die Hauptstadt Chiles, Santiago de Chile, bevor es auf die Ruta del Fin del Mundo geht: mitten durch die Pampas, vorbei an Seen, Fjorden und Gletschern. Es ist das Revier der Guanakos und der Kondore. In Punta Arenas geht es weiter mit dem Boot hinein in die Inselwelt Feuerlands: eine ganz andere Art von Kreuzfahrt durch die legendäre Magellanstraße, durch den Beagle-Kanal bis Kap Hoorn, das Ende der Welt.

Redaktion: Marianne Riermeier