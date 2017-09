Wenn auf der Wiesn die Worte "O'zapft is" erklingen, dann muss alles picobello fertig sein. In der Schützenfesthalle, dem Bierzelt unter der Bavaria, ist Peter Kinner der Küchenchef. Kinners Ansporn ist es, für die Menge der Wiesnbesucher bayerische Schmankerl in bester Qualität zuzubereiten. Das erfordert genaue Organisation, die schon Monate vor der Eröffnung des größten Volksfests der Welt beginnt. Peter Kinner plant den Aufbau seiner Wiesnküche und sucht nach guten Lieferanten, die ihm die frische regionale Ware in dieser Zeit pünktlich liefern. Seine Mitarbeiter kommen aus allen Teilen Bayerns und arbeiten hier 16 Tage von morgens bis abends unter vollem Einsatz, doch wer von den Köchen einmal mit dabei gewesen ist, der kommt immer wieder.

Autor: Martin Lippl

Kamera: Martin Lippl

Redaktion: Wolfgang Preuss