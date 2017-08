Alt und neu, romantisch und modern, großstädtisch und dörflich – wer im Süden der Niederlande Kontraste erleben möchte, muss keine weiten Wege zurücklegen. Die Reise beginnt in Rotterdam, der zweitgrößten Stadt der Niederlande, auch das "Manhattan an der Maas" genannt, weil gläserne Kuben und moderne Wohnhochhäuser in den Himmel wachsen. Mit dem Schiff nur wenige Minuten von Rotterdam entfernt liegt in Kinderdijk ein Stück Holland, wie es holländischer nicht sein könnte, mit Käse, Holzschuhen und vielen Windmühlen. Eine Fahrt über die beeindruckenden "Deltawerke" offenbart, wie das unter dem Meeresspiegel liegende Land gegen Überflutungen geschützt wird. Endpunkt der Reise ist die Provinz Zeeland mit seinen familienfreundlichen Badeorten und seinem ausgedehnten Radwegenetz.

Redaktion: Marianne Riermeier