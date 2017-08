Diesmal in "Tracks": Der Amerikaner Lee Fields ist der letzte Verteidiger von klassischem Soul, die Briten LUH mischen Romantik und Abgründigkeit, während Jambinai ihren Postrock in einer koreanischen Version spielen. Und Friends of Gas Debut gilt als das Beste, was derzeit aus Deutschland kommt, ihr Noiserock ist das Gegenteil von Kopfhörermusik.

Redaktion: Sonja Scheider