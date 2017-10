Johann Sebastian Bachs sechs Suiten für Violoncello Solo gelten – ebenso wie das "Wohltemperierte Klavier" oder die Sonaten und Partiten für Violine – als Opus Ultimum der Instrumentalmusik. Mit seiner Interpretation sämtlicher Suiten erschließt der Künstler Wen-Sinn Yang auf meisterhafte Weise den Zauber und die Tiefe dieses nicht nur für Cellisten faszinierenden Zyklus‘.

Aufgenommen in der Schlichtheit der romanischen Kirche St. Servatius in den oberbayerischen Alpen entsteht eine hochkonzentrierte Atmosphäre für die Musik von Johann Sebastian Bach. Die gleichermaßen zeitlose wie persönliche Interpretation durch Wen-Sinn Yang lässt der reinen Musik wie auch der Spiritualität der Werke ihren Raum und wird in der bildlichen Umsetzung zu Meditation und Kunstgenuss.

In kurzen Einführungen zu den Suiten erläutert Wen-Sinn Yang seine Herangehensweise an Bachs Musik und diesen Zyklus.

Redaktion: Peter Fohrwikl

Solist: Wen-Sinn Yang