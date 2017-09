Freiburg wird oft auch als das Florenz Deutschlands bezeichnet. Das mittelalterliche Wassersystem gibt der Altstadt Freiburgs ein ganz besonderes Flair. Freiburgkenner Hans-Albert Stechl zeigt, wie man einen genüsslichen Tag in dieser grünen Stadt verbringen kann, und der beginnt und endet traditionsgemäß am Münsterplatz. Direkt vor der Haustür Freiburgs liegt der Kaiserstuhl mit seinen idyllischen Winzerdörfern. Über den Dreiländerradweg geht´s von Achkarren bis Burkheim. Bei klarer Sicht kann man vom Vulkangebirge aus bis tief in die Rheinebene blicken, ja sogar bis in die Vogesen. Landschaftlich ganz anders ist das Elztal, nordöstlich von Freiburg gelegen. Einen Ausflug wert ist das kleine beschauliche Schwarzwald-Örtchen Waldkirch, bekannt durch die jahrhundertalte Tradition des Baus von Dreh- und Jahrmarktorgeln. Einzigartig ist auch das Naturschutzgebiet Taubergießen. Die Flusslandschaft des Altrheins lässt sich mit einem Fischerkahn erkunden – eines der letzten Paradiese Deutschlands, in der die ursprüngliche Artenvielfalt erhalten geblieben ist.

Redaktion: Marianne Riermeier