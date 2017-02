Andreas Wellinger fliegt auf der umgebauten Heini-Klopfer-Schanze in Oberstdorf erneut zum Rekord und auf Platz zwei. Rodler räumen in Oberhof ab und Kombinierer Johannes Rydzek feiert einen Doppelsieg in Pyeongchang.

Autor: Thomas Klinger

Redaktion: Anja Miller