Seit 40 Jahren arbeitet Maria König aus Berching ehrenamtlich im Altenheim. Jeden Tag, auch am Wochenende. Obwohl die fast 80-Jährige seit Jahren mit einer Beinamputation zu kämpfen und erst letztes Jahr ein Krebsleiden überstanden hat, steht das Wohl der Seniorenheimbewohner für sie an erster Stelle. Ein Tag muss ausgefüllt sein, damit es ein guter Tag ist, so lautet ihre Devise. Deswegen pflegt Maria König neben dem Ehrenamt auch einen großen Garten und geht täglich zum Sport.

Auch Gustav Pechtold aus Miltenberg liebt volle Terminkalender. Der 80-Jährige ist rund um die Uhr im Einsatz für die Nichtsesshaften, die in Miltenberg Station machen und Hilfe brauchen.

Elfriede Kleschetzky hilft mit ihrem Hobby: Die 89-Jährige aus Schweinfurt schreibt schon ihr ganzes Leben lang Gedichte. Die trägt sie regelmäßig bei Lesungen vor und verkauft zwei Gedichtbände, die der evangelische Frauenbund für sie herausgegeben hat. Mit dem Erlös werden soziale Aktionen unterstützt, vor allem in der Jugendarbeit.

Um die Jugend kümmert sich auch der 91-jährige Herbert Sadowsky aus Dachau. Er ist Mitglied im Amateurfunkverein und bei allen Veranstaltungen gerne gesehen. Denn er ist der Einzige, der neben Englisch auch fließend Russisch und Lettisch spricht und so guten Funkkontakt in den Osten halten kann.

