Heli-Logging gilt als der halsbrecherischste aller Waldberufe: Mit höchster Konzentration werden hier tonnenschwere Baumstämme zentimetergenau durch die Lüfte navigiert. Der Mann, der vom Boden aus den Helikopter steuert, ist Bernd Schulze. Er hat den in Deutschland noch sehr jungen Beruf in Chile und Kanada gelernt und zeigt, auf was es bei diesem Präzisionsjob ankommt.

Kamera: Gerald Fritzen, Mirko Schernickau

Regie: Birgit Wuthe

Redaktion: Wolfgang Preuss