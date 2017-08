Die Nachfrage war so groß wie nie: 675 junge Musikerinnen und Musiker bewarben sich, nur rund 300 schafften es in die Endrunde und eiferten um die ersten Plätze. Die Sieger erwartete wie immer neben der Aussicht auf Verträge und eine glanzvolle Karriere noch eine weitere Ehre: Sie durften in einem großen Abschlusskonzert mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks ihr Können zeigen.

Redaktion: Peter Fohrwikl

Dirigent: Michel Tabachnik