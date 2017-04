BR-Sportreporter Christoph Nahr erlebte das Pokal-Aus des FC Bayern München live in der Münchner Arena, am Tag danach war er beim Wunden lecken der Bayern an der Säbener Straße. Seine Eindrücke und Einschätzung zur Stimmung beim Rekordmeister.

Autor: Dominik Vischer

Redaktion: Anja Miller