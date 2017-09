Er gilt als einer der größten und schönsten Umzüge der Welt und ist gleichzeitig ein echt bayerisches Ereignis, mit einer königlichen Geschichte: In Erinnerung an den Festzug zur Silberhochzeit von König Ludwig I. und Therese von Bayern im Jahr 1835 wird in München alle Jahre am ersten Wiesn-Sonntag der Oktoberfest Trachten- und Schützenzug auf die Beine gestellt.

Moderation: Elisabeth Rehm, Roman Roell, Stephan Ametsbichler

Regie: Eduard Baumgartner

Redaktion: Frida Buck