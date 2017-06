Der östlich von Bergen gelegene Hardangerfjord ist einer der längsten und tiefsten Fjorde an der norwegischen Küste. Dieses malerische Gebiet bietet beinahe jede in Norwegen natürlich vorkommende Landschaftsform. Aber hier stellt die Natur die Menschen auch vor große Herausforderungen. Dennoch übt sie aber einen so großen Reiz aus, dass die, die dem Fjord einmal verfallen sind, nicht mehr weg wollen.

Autor: Claudia Buckenmaier

Redaktion: Sabine Eschenweck