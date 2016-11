Mit einem guten Gefühl geht Bundestrainer Löw in die viermonatige Länderspielpause. Das 0:0 beim Jugend-Experiment in Italien und die Einstellung eines Rekordes bestätigen seinen Weg - die DFB-Elf blieb zum sechsten Mal in Folge ohne Gegentor.

Autor: Sven Kaulbars