In den Kitzbüheler Alpen liegt die Ortschaft Alpbach am Fuße der 1.899 Meter hohen Gratlspitze. Aus der Festhütte in Inneralpbach, dem Ortsteil von Alpbach, der den Talabschluss bildet, begrüßt Elisabeth Rehm neben Peter Moser und seiner Kirchtagmusi weitere Musikanten und Sänger aus dem Alpbachtal und den benachbarten Tälern.

Moderation: Elisabeth Rehm

Musik: Alpbacher Bläser, Osttiroler Geigenmusi, Stubaier Freitagsmusig

Redaktion: Corbinian Lippl