Die 28. BR-Radltour mit 1.100 Teilnehmern führte in diesem Sommer über sechs Etappen von Gunzenhausen in Mittelfranken bis nach Sonthofen im Allgäu. In jedem Tour-Ort warteten auf alle Radler und Besucher erstklassige Pop- und Rockkonzerte bei freiem Eintritt. In diesem "Best of Radltour" gibt es die musikalischen Highlights von Mark Forster, Christina Stürmer und Max Giesinger - präsentiert von BAYERN 3.

Redaktion: Edi van Beek