Al-Andalus ist der arabische Name für die bis 1492 beherrschten Gebiete Spaniens, und so heißt auch ein luxuriöser Zug mit geräumigen Schlafwagen, die schon von der britischen Königsfamilie genutzt wurden. Sechs Tage fährt der Palast auf Rädern in einem 1.200 Kilometer langen Rundkurs die kulturellen Highlights an.

Autor: Petra Spamer-Riether

Redaktion: Sabine Eschenweck