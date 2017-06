Beate Thalberg gelang es, die Original-Tagebücher einzusehen, die sich in Paris in Privatbesitz befinden und seit 60 Jahren niemandem zugänglich waren. Der Film besteht fast durchgehend aus Spielszenen. In den Hauptrollen sind Burgschauspielerin Petra Morzé als Natalie Bauer-Lechner und Robert Ritter als Gustav Mahler zu sehen.

Autor: Beate Thalberg

Regie: Beate Thalberg

Redaktion: Peter Fohrwikl