Neuer Name, bewährter Charme: Das Kult-Festival am Kloster Banz ging heuer erstmals als "Lieder auf Banz" über die Bühne. Am 14. August zeigt BR Fernsehen die Highlights von der klingenden Sommernacht im Gottesgarten.

Autor: Nannette Stegner

Regie: Frank Jessenberger

Redaktion: Thomas Rex